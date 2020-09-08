Свой первый День знаний семилетний Василий встретил в екатеринбургской школе, хотя вполне мог бы сесть за парту в глубинке - его родители давно мечтают жить в деревне. Долгожданный переезд мамы, папы и четырех детей за город откладывается из-за сельской дороги. Точнее, из-за ее отсутствия.

Первый шаг к мечте многодетная семья сделала полгода назад - купила дом в Артемовском районе. Перед этим долго изучали объявления, иногда даже "с выездом на место". Но, когда увидели живописные пейзажи деревни Родники, решение приняли быстро.

- Реки там нет, но сразу легло к душе - все, как родное. Очень красивые места, и церковь неподалеку. Школа тоже недалеко, за три километра - в соседнем Мироново. К городской "цивилизации" мы не очень-то привязаны. Муж работает удаленно, он специалист по продвижению сайтов. А детям в деревне намного лучше, - считает Ева Селиванова-Какаулина.

Супругов не смутило, что деревянный просторный дом долго стоял без хозяев - они сразу заменили крышу, подправили все внутри. Восстановили электроснабжение, пробурили скважину и занялись "целиной" на большом приусадебным участке. Однако переезд на постоянное место жительства пришлось отложить из-за сложностей с пропиской в разгар пандемии, а самое главное - отсутствия нормальной дороги.

До приезда новоселов улица Северная считалась безлюдной, и здешнюю магистраль сняли с баланса ТОМС села Мироново (к нему относятся деревни Родники, Луговая, Бучино, а также села Липино и Мироново). Отсыпку, ремонт, очистку от снега путепровода давно прекратили. Но каждый раз просить дальнего соседа расчистить трактором дорогу через поле, чтобы попасть домой, невозможно. К тому же младшему Николаю всего несколько месяцев. Вдруг малышу понадобится медпомощь? Как врач проедет?

Какаулины решили действовать. Написали "во все инстанции" и, чтобы "ускорить процесс", стали искать хорошего юриста через соцсети. Объявление привлекло внимание местных СМИ, о "переселенцах" узнали многие артемовцы. Говорят, история даже оживила рынок недвижимости - владельцы заброшенных домов в Родниках дружно начали выставлять объявления о продаже.

Правда, местные власти быстрый хеппи-энд не обещали. Заявления потенциальных земляков переправили в Комитет по управлению имуществом (КУМИ) Артемовского ГО, оттуда - в МУГИСО. Суть ответов сводилась к тому, что искомый участок дороги сейчас бесхозный. Необходимо передать его в оперативное управление ТОМС села Мироново. Однако средства на инвентаризационно-кадастровые работы на улице Северной в бюджете не предусмотрены, поэтому обслуживание дороги может начаться только через год или два.

Честно говоря, многие искренне недоумевают: зачем горожане купили дом в заброшенной деревне? В том числе и председатель ТОМС Мироново Владимир Серебренников. По его словам, усадьба отдаленная и многодетной семье придется нелегко. Школьный автобус, например, подъезжает только к остановке, а до нее еще надо дойти. Точнее, доехать на грузовике - дорога-то действительно заросла.

- В Родниках осталось всего шесть жилых зданий. Дом на Северной - седьмой, но единственный на этой улице. Остальные пришли в негодность, сгорели или были перевезены. Раз там никто не жил, дорога на учете в КУМИ не значилась. Хотя полный расчет работ мы уже провели. Чтобы восстановить участок в 400 метров, потребуется 600 тысяч рублей. В одном месте протекает ручей, надо проложить трубу. Плюс грейдирование, оканавливание… Будем делать, но быстро не получится, - говорит председатель.

Так что Какаулины пока живут в Екатеринбурге. По словам Евы, желание перебраться в деревню не исчезло, но надо быть реалистами. Например, они уже передумали продавать квартиру в областном центре. Старшему сыну Антону 15 лет, захочет учиться дальше, а где жить? Младшим (Василию, трехлетней Стефании и трехмесячному Николаю), конечно, все равно - им хорошо там, где родители.

- В Родниках недавно были, опять собираемся. Думаем вставить окна, поработать в огороде. Как Василий будет школу менять, если переедем? Нас это не пугает. Сейчас он пошел в частную школу при храме Пантелеймона-целителя. Переедем - будет другая. Сейчас трудно надолго загадывать. Взять ту же пандемию - разве к этому можно было подготовиться? - размышляет Ева.

Тем временем последний ответ из артемовского КУМИ все же вселяет надежду на скорое новоселье. Чиновники обещают организовать электронный аукцион на проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ. Срок их выполнения тоже обозначен - не позднее 30 ноября 2020 года.

- Аукцион уже объявлен, - сообщила корреспонденту "РГ" и. о. председателя КУМИ Артемовского ГО Евгения Кинзельская. - После инвентаризационных и кадастровых работ объект поставят на учет - это занимает 5-8 дней. Думаю, до конца года дорога в Родниках может обрести хозяина.

На заметку

В Свердловской области есть и другие точки притяжения горожан. Например, поселок Павда на севере региона СМИ уже называют "деревней дауншифтеров". Спасаться от городской суеты сюда приезжают многие - так, недавно портал Е1 рассказывал о переезде в Павду "на постоянно" русско-белорусской семьи, которая до этого несколько лет обучала туристов кайтсерфингу в Египте.

Кстати

В населенных пунктах, входящих в ТОМС села Мироново, проживает около тысячи человек. Больше всего в самом Мироново - 725. В Родниках зарегистрирован 31 житель, но реально живут всего 15. По словам Владимира Серебренникова, такая "демография" сохраняется последние пять лет.