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08.09.2020 23:20
Рубрика: Спорт

Перепрыгала Исинбаеву

Сидорова в четвертый раз победила на чемпионате России
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8255)
Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и барьерист Сергей Шубенков стали победителями чемпионата России по легкой атлетике, который стартовал в Челябинске. Причем для Анжелики это уже четвертый титул. Она превзошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. В ее копилке три золотые медали ЧР.
Анжелике Сидоровой не удалось этим летом набрать оптимальную форму. Поэтому после чемпионата России она решила отдохнуть и готовиться к зимнему сезону. Фото: РИА Новости Анжелике Сидоровой не удалось этим летом набрать оптимальную форму. Поэтому после чемпионата России она решила отдохнуть и готовиться к зимнему сезону. Фото: РИА Новости
Анжелике Сидоровой не удалось этим летом набрать оптимальную форму. Поэтому после чемпионата России она решила отдохнуть и готовиться к зимнему сезону. Фото: РИА Новости

Но результатом действующая чемпионка мира, которая прошлой осенью взяла "золото" с попыткой на 4,95 м, осталась недовольна. В августе Сидорова уже перелетала планку на высоте 4,80 метра на турнире в Москве и остановилась на отметке 4,75 м на Кубке России в Брянске. В Челябинске планка опустилась до 4,70 м. При этом лучший результат сезона в мире равняется 4,92 м и принадлежит американке Кэти Нагеотт. В Европе лидерство за шведкой Михаэлой Мейер (4,83).

Российские легкоатлеты вышли на пик формы к чемпионату России

Но напомним, что у российских легкоатлетов нет допуска на международные соревнования. Чемпионат России позиционировался как главный старт. На нем Анжелика Сидорова решила завершить свои выступления этим летом.

Анжелика Сидорова призналась, что на ЧР ей не хватило конкуренции в секторе

А вот Сергей Шубенков еще надеется получить нейтральный статус и посоревноваться в одном забеге со своими основными конкурентами. Лучший результат сезона на 110 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа выдал испанец Орландо Ортега (13,11). Шубенков пока стартовал всего дважды. На Кубке России он финишировал за 13,39, на чемпионате страны - за 13,31.

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