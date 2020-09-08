Но результатом действующая чемпионка мира, которая прошлой осенью взяла "золото" с попыткой на 4,95 м, осталась недовольна. В августе Сидорова уже перелетала планку на высоте 4,80 метра на турнире в Москве и остановилась на отметке 4,75 м на Кубке России в Брянске. В Челябинске планка опустилась до 4,70 м. При этом лучший результат сезона в мире равняется 4,92 м и принадлежит американке Кэти Нагеотт. В Европе лидерство за шведкой Михаэлой Мейер (4,83).
Но напомним, что у российских легкоатлетов нет допуска на международные соревнования. Чемпионат России позиционировался как главный старт. На нем Анжелика Сидорова решила завершить свои выступления этим летом.
А вот Сергей Шубенков еще надеется получить нейтральный статус и посоревноваться в одном забеге со своими основными конкурентами. Лучший результат сезона на 110 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа выдал испанец Орландо Ортега (13,11). Шубенков пока стартовал всего дважды. На Кубке России он финишировал за 13,39, на чемпионате страны - за 13,31.