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08.09.2020 14:30
Рубрика: Общество

В Челябинске провели "контрольную закупку" на нелегальной свалке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Активисты общественной организации "АнтиСМОГ" вместе с сотрудниками минэкологии и прокуратуры совершили рейд на нелегальную свалку в Ленинском районе Челябинске, где за определенную плату принимают на захоронение отходы четвертого-пятого класса опасности. Об этом во вторник "РГ" рассказали участники рейда.

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- Сегодня мы под видом обычных граждан посетили полигон для совершения "контрольной закупки", - сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Условия здесь удобные для всех, кто желает незаконно захоронить отходы без всяких документов. К примеру, с нас за захоронение нескольких тонн строительного мусора взяли 500 рублей. И, судя по объёмам накопленных на полигоне отходов, он действует давно, и принимает как бытовой, так и строительный мусор. Хотя их захоронение здесь строжайше запрещено.

Все действия экологов и встретившего их сторожа полигона фиксировались на видео. Теперь руководству фирмы, осуществившей прием мусора, придется объяснить, на каком основании она этим занимаются.

- Если отходы принимаются на переработку, то на полигоне должна быть мусоросортировочная станция и другое необходимое оборудование, - пояснил руководитель ЧРЭОО "АнтиСМОГ" Михаил Махов. - По факту же мы обнаружили, что на территории этого участка кроме будки охранника, забора и шлагбаума нет ничего. Ранее этот земельный участок предположительно был предназначен для вывоза снега с улиц Челябинска.

По результатам "контрольной закупки" будет организовано расследование. В минэкологии намерены добиться не только закрытия нелегального полигона, но и дальнейшей его рекультивации за счет нарушителей.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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