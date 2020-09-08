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Рубрика: Власть

В честь Дня танкиста уральцев прокатят на броневике "Тайфун"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В рамках Дня танкиста, который пройдет в эту субботу на полигоне Свердловский под Екатеринбургом, для посетителей праздника впервые организуют катание на бронеавтомобиле повышенной защищенности "Тайфун". Этой техникой пользуются части спецназначения и военная полиция, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Для желающих испытать броневик в деле подготовят специальную трассу. Также запланирован динамический показ военной техники с акцентом на историческое и современное бронетанковое вооружение российского и зарубежного производства.

"В экспозицию исторических боевых машин вошли легендарные Т-34 с орудиями калибра 76 и 85-мм, самоходные истребители танков СУ-100 и Т-44", - сообщили в ЦВО, отметив, что на полигоне покажут также технику стран антигитлеровской коалиции.

За современное вооружение отвечают танки Т-62, легкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ (в том числе - в арктическом камуфляже).

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