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08.09.2020 19:18
Рубрика: Происшествия

В Югре главу общества инвалидов заподозрили в краже 30 млн рублей

Текст: Юлия Мякишева

В отношении председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" возбудили уголовное дело.

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Руководителя подозревают в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает СК по региону.

В соответствии с законом ХМАО-Югры о гарантиях трудовой занятости инвалидов, общественная организация должна была трудоустраивать людей с ограниченными возможностями за свет средств, которые выделяли два ООО.

По версии следствия, подозреваемый с марта 2011 года по декабрь 2016 года, занимая указанную должность, похитил деньги, которые должны были выплатить инвалидам. Возглавляя организацию, он предоставлял несоответствующие действительности сведения о трудоустройстве инвалидов и фиктивные финансовые отчеты.

Полученные деньги, более 30 миллионов рублей, злоумышленник обналичивал и использовал по своему усмотрению.

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В следственном комитете отметили, что руководителя также подозревают в хищении 45 миллионов рублей, которые выделили два ООО на трудоустройство с января 2017 года по апрель 2020 года.

Преступления выявили сотрудники ФСБ по Тюменской области вместе со службами корпоративной защиты обществ. По ходатайству следователей подозреваемый отстранен от должности.

Обстоятельства преступления устанавливаются, выявляются новые эпизоды преступной деятельности.

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