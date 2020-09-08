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08.09.2020 15:17
Рубрика: Общество

Вспомнит молодость

В Кургане очистят от камыша старицу вокруг ЦПКиО
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 202(8256)
В Кургане впервые за пятьдесят с лишним лет очистят от растений и донных отложений старицу Битевку в Центральном парке культуры и отдыха, укрепят берег водоема и соединят парк с набережной реки Тобол. Общая стоимость работ оценивается примерно в 100 миллионов рублей.
В Кургане укрепляют берег старицы Битевка. Фото: Валентина Пичурина/РГ В Кургане укрепляют берег старицы Битевка. Фото: Валентина Пичурина/РГ
В Кургане укрепляют берег старицы Битевка. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Битевка - это часть старого русла Тобола, но естественного сообщения между водоемами нет. Их разделяет дамба, защищающая город от наводнений. В 1969 году на Битевке заложили парк, в 1972-м его официально открыли. ЦПКиО оказался на острове, потому что со всех сторон окружен старицей. Курганцы любят здесь отдыхать. Одно удручает: из-за плохого содержания, ухода и контроля речка быстро заросла камышом и грязью, превратилась в стоячее зловонное болото. Кроме диких уток, туда никто не рискует войти. Хотя старожилы рассказывают, что когда-то в Битевке водились даже раки, которые, как известно, живут только в чистой воде. Много лет горожане требовали от властей привести водоем в порядок. Рассматривалось несколько вариантов расчистки русла, но все упиралось в берегоукрепление. Дело в том, что слева от центрального входа в ЦПКиО на высоком берегу старицы стоят жилые многоэтажки и завод. Если не укрепить берег, могут быть оползни и риск схода домов. Однако денег на это дорогостоящее мероприятие не могли найти.

Фото: Пресс-служба губернатора Ямала
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В прошлом году Битевку включили в нацпроект "Экология", а в июле этого года уже начали укреплять берег. Протяженность укрепительных сооружений составит 170 метров. Эту работу планируют завершить к концу 2020-го. Из федерального, областного и муниципального бюджетов на эти цели выделено 31,6 миллиона рублей. После берегоукрепления специалисты приступят к экологической реабилитации старицы. Это целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление способности водоема к самоочищению и предотвращению дальнейшего его истощения. Ориентировочно из Битевки извлекут 120 тысяч кубометров донных отложений. Правда, до этого еще нужно разработать проект и защитить его в федеральном агентстве водных ресурсов.

- Задача - сделать ЦПКиО центром притяжения, удобным и комфортным местом отдыха жителей города, - комментирует директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков. - Проект по берегоукреплению станет продолжением набережной Тобола. Таким образом, из Центрального парка можно будет попасть на набережную и наоборот.

Областные и городские власти также планируют в будущем разместить в парке лодочную станцию и давать напрокат отдыхающим лодки и катамараны. Обновленную рекреационную зону обещают представить к концу 2022 года.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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