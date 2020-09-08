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08.09.2020 15:01
Рубрика: Экономика

В России летом спрос на туристическую аренду втрое превысил предложение

Текст: Татьяна Воробьева
Этим летом, из-за невозможности выбраться в отпуск за рубеж, россияне обратили внимание на загородную недвижимость: в среднем спрос на краткосрочную аренду домиков и квартир втрое превысил предложение (например, такая ситуация сложилась на рынке в Свердловской области), а в некоторых регионах - в 7-10 раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Самый большой дефицит арендного жилья - в Калмыкии, а самый большой рост спроса зафиксирован в Карелии. В целом по стране спрос на аренду туристического жилья вырос по сравнению с прошлым годом на 17 процентов", - констатируют аналитики "Авито Недвижимость".

В прошлом году, кстати, интерес к загородным объектам в два раза превышал предложение. При этом стоимость аренды относительно лета 2019-го в среднем не изменилась и составила три тысячи рублей в сутки для дома, и 1557 рублей в сутки для квартиры. "А комнаты, наоборот, подорожали на 11 процентов и обходились гостям в 667 рублей в сутки", - добавляют эксперты. И предполагают, что, несмотря на то, что ряд международных направлений уже открыт, а на календаре уже осень, пока предпочтения российских туристов остались почти без изменений.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Статистика демонстрирует, что этим летом повысился интерес россиян к оригинальным маршрутам и регионам, которые ранее не были в фокусе внимания туристов - например, Челябинская область, Удмуртия, Хакасия", - говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды.

Так, на первом месте по росту спроса - Карелия: он в шесть раз превышал предложение. На второй позиции рейтинга - Республика Алтай, где интерес арендаторов превысил возможности владельцев недвижимости в пять раз. Комнаты здесь в связи с ажиотажем подорожали на 70 процентов, загородные дома - на 13, а квартиры - на 10. Третье место делят Тверская и Ленинградская области, где туристы искали жилье на 63 процента чаще, чем в прошлом году.

Самый существенный дефицит объектов размещения зафиксирован в Калмыкии, где спрос превысил предложение в десять раз. На Сахалине и в Москве обратная ситуация: на одно объявление приходится приблизительно меньше двух запросов.

"Самой дорогой оказалась аренда загородных домов в Камчатском крае - 14 333 рубля в сутки. Столица обосновалась на втором месте с ценой 13 000 рублей в сутки. На третьем - Новосибирская область, где дом можно было снять за 10 000 рублей", - резюмируют аналитики.

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