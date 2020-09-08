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08.09.2020 18:20
Рубрика: Происшествия

В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры

Текст: Юлия Мякишева

Тюменскому гимназисту стало плохо во время бега на уроке физкультуры. Ребенку пытались помочь медработник учебного заведения и две бригады "скорой", однако мальчик умер.

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Трагедия произошла сегодня. 11-классник остановился во время бега, присел и упал, сообщает оперштаб Тюменской области. Первую помощь оказала медработник гимназии, через шесть минут после вызова прибыла "скорая", медики сразу приступили к проведению расширенной сердечно-легочной реанимации. Старший врач смены отправил к старшекласснику дополнительную вторую бригаду. Около часа врачи боролись за жизнь юноши, но спасти его не удалось.

Уточняется, что у молодого человека была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Жалоб на здоровье у школьника перед уроком не было.

Предположительная причина смерти - сосудисто-сердечная недостаточность. По информации оперштаба, сейчас обстоятельства случившегося выясняет региональное управление СК.

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