В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры

Тюменскому гимназисту стало плохо во время бега на уроке физкультуры. Ребенку пытались помочь медработник учебного заведения и две бригады "скорой", однако мальчик умер.

Трагедия произошла сегодня. 11-классник остановился во время бега, присел и упал, сообщает оперштаб Тюменской области. Первую помощь оказала медработник гимназии, через шесть минут после вызова прибыла "скорая", медики сразу приступили к проведению расширенной сердечно-легочной реанимации. Старший врач смены отправил к старшекласснику дополнительную вторую бригаду. Около часа врачи боролись за жизнь юноши, но спасти его не удалось.

Уточняется, что у молодого человека была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Жалоб на здоровье у школьника перед уроком не было.

Предположительная причина смерти - сосудисто-сердечная недостаточность. По информации оперштаба, сейчас обстоятельства случившегося выясняет региональное управление СК.