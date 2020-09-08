Видео: Сурикаты челябинского зоопарка впервые увидели кота

Сотрудники Челябинского зоопарка сняли на видео первую встречу подопечных сурикатов с местным котом, который решил прогуляться возле их вольера. На обитателей африканской пустыни пушистый пришелец произвел настолько сильное впечатление, что в случае опасности они были готовы броситься на него всем семейством, сообщили в зоопарке.

- Кот по кличке Базилио просто проходил мимо вольера с сурикатами и, похоже, остался к ним равнодушен, - пояснили в пресс-службе учреждения. - Зато встреча очень взволновала семейство в вольере. Сурикаты буквально провожали кота взглядами и, судя по поднятым торчком хвостам, были настроены очень воинственно. Они как будто всем своим видом хотели показать незваному гостю, что в случае чего готовы задать ему жару.

Кота Базилио сотрудники зоопарка в шутку назвали "визуальным обогащением среды" обитателей зоопарка. Он часто прогуливается у вольеров и уже был замечен в общении с медведем Степаном.

"А котик буквально по лезвию прошел, всем своим видом показывая, что плевал на этих задир", - оценили видео челябинцы в соцсетях.