Нынешняя осень, несмотря на коронавирус, обещает быть богатой на культурные и спортивные мероприятия. "РГ" выбрала три самых запоминающихся события, которые произошли в начале сентября.
Премьера фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", посвященного трагическим событиям в Новочеркасске 1962 года, прошла на Венецианском кинофестивале. Юлия Высоцкая, которая, кстати, сама родом из этого города, сыграла в нем главную роль. Картину в Венеции встретили громкими овациями и называют одной из лучших в конкурсе. Фото: РИА Новости
Большой театр открыл 245-й сезон оперой "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Агунды Кулаевой, Эльчина Азизова. Фото: Дамир Юсупов/ Большой театр
Футбольные национальные сборные провели первые матчи после пандемии коронавируса. В одном из них Италия обыграла на выезде Нидерланды со счетом 1:0. Что касается России, то команда Станислава Черчесова добилась двух побед на старте турнира. Фото: EPA