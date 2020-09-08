Премьера фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", посвященного трагическим событиям в Новочеркасске 1962 года, прошла на Венецианском кинофестивале. Юлия Высоцкая, которая, кстати, сама родом из этого города, сыграла в нем главную роль. Картину в Венеции встретили громкими овациями и называют одной из лучших в конкурсе. Фото: РИА Новости