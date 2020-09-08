Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Новости

Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест 12:39
Детский омбудсмен и генпрокурор заключили соглашение о сотрудничестве 12:37
В учениях "Кавказ-2020" примут участие военные девяти государств 12:31
Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье 12:28
Лукашенко дает интервью российским журналистам 12:27
Жительницу Урала оштрафовали за отсутствие данных о COVID-статусе 12:26
В Лондоне пройдет крупнейший в мире виртуальный марафон 12:22
Начались задержания у суда в Москве, где объявляют приговор Ефремову 12:20
На ВДНХ отметят 85-летие Германа Титова 12:12
В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа 12:08
Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер 11:55
Лаврову вручили высшую награду Республики Кипр 11:53
Михаила Ефремова признали виновным по делу о ДТП 11:42
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 13:19
Рубрика: Экономика

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Текст: Игорь Зубков
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

Россия и Кипр подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом сообщает Минфин.

Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром

Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0% (соответствующая ставка в России - 13-15%). По оценкам Минфина, российские компании вывели на Кипр в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 - более 1,9 трлн. Статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов оценивал дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр по ставке 15% в 130-150 млрд рублей ежегодно.

Протокол об изменении СИДН с Кипром закрепляет перечень исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет действовать ставка налога не более 5%. Льготный режим предусмотрен для институциональных инвестиций, а также публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Фото: iStock
Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога

Протокол подписали Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис. Его ратификация должна состояться до конца года, с тем чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года.

Аналогичные изменения Минфин намерен зафиксировать в налоговых соглашениях и с другими юрисдикциями (пока переговоры об изменении СИДН велись с четырьмя странами). "В частности, указанные изменения согласованы с Мальтой и Люксембургом, - сообщает Минфин. - Продолжаются переговоры с Нидерландами".

Экономика Финансы Налоги Экономика ВЭД

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов