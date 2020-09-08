Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Кипр подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом сообщает Минфин.

Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0% (соответствующая ставка в России - 13-15%). По оценкам Минфина, российские компании вывели на Кипр в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 - более 1,9 трлн. Статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов оценивал дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр по ставке 15% в 130-150 млрд рублей ежегодно.

Протокол об изменении СИДН с Кипром закрепляет перечень исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет действовать ставка налога не более 5%. Льготный режим предусмотрен для институциональных инвестиций, а также публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Протокол подписали Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис. Его ратификация должна состояться до конца года, с тем чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года.

Аналогичные изменения Минфин намерен зафиксировать в налоговых соглашениях и с другими юрисдикциями (пока переговоры об изменении СИДН велись с четырьмя странами). "В частности, указанные изменения согласованы с Мальтой и Люксембургом, - сообщает Минфин. - Продолжаются переговоры с Нидерландами".