Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Каир, Дубай и Мале

Время и даты вылетов рейсов авиакомпании устанавливают самостоятельно, точную информацию федеральное агентство предлагает узнавать у перевозчиков.

Ранее решением правительства России с 1 августа было возобновлено международное воздушное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.

10 августа программа международных полетов была расширена - возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Со Швейцарией регулярное авиасообщение возобновилось 15 августа. Список российских городов, из которых разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, 20 августа был дополнен городами Казань, Калининград и Новосибирск. С августа текущего года международные полеты из и в Россию осуществляют 11 российских и пять иностранных авиакомпаний.

Федеральное агентство воздушного транспорта в соответствии с имеющимися поручениями правительства России продолжит проводить переговоры с авиационными властями иностранных государств о возобновлении авиасообщения.

"Обращаем внимание, что для предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в Российскую Федерацию из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер", - отмечают в ведомстве.