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08.09.2020 22:13
Рубрика: Экономика

Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Каир, Дубай и Мале

Текст: Алексей Дуэль
С сегодняшнего дня возможно выполнение регулярных рейсов назначенными авиакомпаниями в Каир (Египет), Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивская Республика). Об этом сообщила Росавиация. При этом разрешенная частота рейсов в Каир (и обратно) - три рейса в неделю, Дубай - два рейса, Мале - два рейса.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Время и даты вылетов рейсов авиакомпании устанавливают самостоятельно, точную информацию федеральное агентство предлагает узнавать у перевозчиков.

Фото: iStock
"Белавиа" продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября

Ранее решением правительства России с 1 августа было возобновлено международное воздушное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.

10 августа программа международных полетов была расширена - возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Со Швейцарией регулярное авиасообщение возобновилось 15 августа. Список российских городов, из которых разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, 20 августа был дополнен городами Казань, Калининград и Новосибирск. С августа текущего года международные полеты из и в Россию осуществляют 11 российских и пять иностранных авиакомпаний.

Федеральное агентство воздушного транспорта в соответствии с имеющимися поручениями правительства России продолжит проводить переговоры с авиационными властями иностранных государств о возобновлении авиасообщения.

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19

"Обращаем внимание, что для предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в Российскую Федерацию из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер", - отмечают в ведомстве.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Пандемия коронавируса COVID-19

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