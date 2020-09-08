С какими нестандартными ситуациями встречаются сотрудники ЗАГСов

Новости

Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор 21:53
Медведев призвал достичь всех договоренностей с "Газпромом" по газификации 21:22
Молодежная сборная России уступила сверстникам из Польши в отборе к ЧЕ-2021 21:21
Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки" 21:09
Генассамблея ООН пройдет в "антикоронавирусном" формате 21:07
Трамп готов потратить собственные средства на избирательную кампанию 20:47
Из волгоградского ТРЦ эвакуировали людей после сообщения о бомбе 20:30
Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 20:16
Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 20:05
В храме Сретения Господня почтят память отца Александра Меня 20:02
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 19:52
Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва 19:51
СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов 19:46
Патриарх Сербский Ириней: Косово - это неотъемлемая часть Сербии 19:34
В Югре главу общества инвалидов заподозрили в краже 30 млн рублей 19:18
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 19:07
Названа точная дата презентации iPhone 12 19:05
ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" благодаря голу Гайча 18:55
Fitch улучшило прогноз по экономике России 18:37
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ 18:36
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:21
В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры 18:20
Экс-президента Боливии Моралеса не допустили к выборам 18:10
Минский тракторный завод создаст единую платформу для входа на рынок России 18:06
Медведев объявил о создании комиссии по подготовке предвыборной программы "ЕР" 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 20:35
Рубрика: Общество

Сыграли в свадьбу

С какими нестандартными ситуациями встречаются сотрудники ЗАГСов
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 202(8256)
Какая свадьба без драки? Так иногда шутят в нашей стране. Но что если заварушка начинается прямо в ЗАГСе, когда жених и невеста еще даже не успели стать мужем и женой? И такие ситуации редко, но случаются. Работники управления ЗАГС в Москве говорят, что чаще всего семейный праздник портят отказ жениха жениться, роды и появление бывшего невесты. Спасают же торжество ведущие церемоний. Теперь их этому учат с помощью технологий виртуальной реальности. Вместе с ведущими корреспонденты "РГ" оказались в эпицентре онлайн-скандала и постарались "разрулить" ситуацию.
Прервать праздник может форс-мажор, например, отключат электричество или вспыхнет пожар. Фото: Александр Корольков Прервать праздник может форс-мажор, например, отключат электричество или вспыхнет пожар. Фото: Александр Корольков
Прервать праздник может форс-мажор, например, отключат электричество или вспыхнет пожар. Фото: Александр Корольков

Церемония без брака

Еще несколько лет назад об обу­чении ведущих никто не задумывался, да и зачем? Единственное требование к ним было высшее образование. Неважно какое, юридическое или педагогическое и так далее. Оно же есть у каждой. Некоторые ведущие, конечно, пытались подходить к своим обязанностям творчески. И тогда от них можно было услышать что-то вроде: "И сегодня ваш корабль под названием "Любовь" отправляется в бухту под названием "Семья". Эти фразы и еще парочку других про семейный очаг новенькие сотрудницы перенимали у своих более опытных наставниц. По традиции эти речи переходили десятилетиями по наследству. О том, что нужно что-то менять, впервые задумались в столице. Первым делом решили поработать над внешним видом ведущих - сшили для них форму - красивые платья цвета пыльной розы ниже колен. Затем запустили программу по преображению сотрудников, чтобы молодоженов встречали стройные и опрятные женщины, с аккуратным макияжем. И вот, наконец, дело дошло до обучения. С декабря порядка 80 сотрудников уже прошли 72-часовые курсы повышения квалификации, на очереди остальные - 170. А помогают им в этом современные технологии.

Гости московских ЗАГСов смогут стать ведущими свадеб

"Церемония бракосочетания должна быть яркой и запоминающейся. Большинство попадают в соцсети, значит, сотрудники ЗАГСа - медийные персоны, а к ним предъявляются особые требования. На уроках профессиональная актриса ведет курс по постановке голоса, чтобы он звучал у ведущей звучно и красиво. Проводятся и психологические тренинги. Но главное - ведущие должны находить правильное решение в нестандартных ситуациях. Мы собрали 13 ситуаций, чаще всего встречающихся в ЗАГСах", - рассказала разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.

Необычное сочетание

О ЧП, которое может случиться на свадьбе, ведущие узнают не от преподавателя. На уроке каждой выдают беспроводные шлемы виртуальной реальности и пульты, которые и помогают решить возникшую проблему. Я тоже попробовала себя в роли ведущей торжественной церемонии и, как только надела очки, оказалась в зале перед женихом и невестой и их гостями. Зазвучал марш Мендельсона, который немедленно заглушил крик младенца - кто-то из гостей решил взять с собой малыша. Гости начали возмущаться, мол, успокойте ребенка, все-таки камера снимает церемонию, ничего не слышно. Признаюсь, и я заволновалась от реалистичности происходящего. Но тут у меня перед глазами появились варианты решения проблемы. Оказывается, можно сделать громче музыку, но как только я сделала это, младенец заголосил еще громче. Выбираю другой вариант - предлагаю ребенку конфету и нарываюсь на маму, потому что у малыша аллергия. Единственный правильный ответ в этой ситуации: оставить ее решение за родителями и не давать советов, чтобы не напороться на грубый отпор папаши вроде: своих детей воспитывайте.

А что делать, если жених вдруг передумал расписываться? Как утихомирить родственников? Или что делать, если молодожены прячут лица под маской? Например, они затеяли костюмированный праздник. Законом вроде бы и не запрещено, но в ЗАГСе обязаны видеть лица влюбленных. Ведь под масками могут скрываться… две женщины, и, когда ведущая закончит церемонию, это представление попадет в Сеть с заголовком "В России зарегистрирован первый однополый брак". Словом, если молодые отказываются показать лица, в шутку или всерьез - это повод "свернуть" регистрацию. Пример, конечно, утрирован, но может случиться всякое, учитывая, что молодежь идет сегодня в ЗАГС со словами: "Не записал на видео - значит, свадьбы не было".

Когда бывает горько

Прервать праздник может и форс-мажор, например, отключат электричество или вспыхнет пожар. Бывает, что мужчины - бывшие возлюбленные - вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась в своем выборе. Ведущей в этом случае предписано одно: вызвать охрану, и буйного любовника выведут из зала. А еще на свадьбах гостю может стать плохо. "Тут есть четкие указания: главное - жизнь и здоровье людей, значит, церемонию нужно остановить. И только после того, как приедет "скорая", по желанию молодоженов регистрацию можно продолжить", - поделилась Чернышева.

Фото: iStock
Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году

Рита Брагина уже 20 лет работает в Зеленоградском отделе ЗАГСа. В пятницу и субботу проводит больше 30 церемоний. За время работы видела всякое. "Нарочно или специально, но частенько женихи забывают или теряют паспорта. Приходится отказать паре в церемонии, а гости уже все на месте, и тут начинается: сначала просьбы, а потом - обиды. Тем не менее свадьба идет гулять, а молодые возвращаются в ЗАГС, когда найдут или восстановят паспорт", - рассказала ведущая. Бывает, что молодые приходят "под мухой", видимо чувствуя себя героями американских фильмов, но прежде чем их расписать, ведущая выясняет, понимают ли они, где находятся и что происходит.

Чаще всего семейный праздник портит отказ жениха жениться

"Нас учат находить подход к каждой семье. Сейчас у меня в запасе около 25 разных речей, и от пары к паре они меняются. Неизменными остаются лишь главные вопросы, так как они прописаны в законе: Является ли ваше желание вступить в брак взаимным и добровольным?" - добавила она.

Над тем, чтобы прописать все сценарии, работали долгие месяцы. Все ситуации для инновационных уроков разыграны актерами. Видео можно остановить или пройти уровень снова.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19
Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Истребитель Северного флота перехватил четвертый за день самолет
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа