С какими нестандартными ситуациями встречаются сотрудники ЗАГСов

Какая свадьба без драки? Так иногда шутят в нашей стране. Но что если заварушка начинается прямо в ЗАГСе, когда жених и невеста еще даже не успели стать мужем и женой? И такие ситуации редко, но случаются. Работники управления ЗАГС в Москве говорят, что чаще всего семейный праздник портят отказ жениха жениться, роды и появление бывшего невесты. Спасают же торжество ведущие церемоний. Теперь их этому учат с помощью технологий виртуальной реальности. Вместе с ведущими корреспонденты "РГ" оказались в эпицентре онлайн-скандала и постарались "разрулить" ситуацию.

Церемония без брака

Еще несколько лет назад об обу­чении ведущих никто не задумывался, да и зачем? Единственное требование к ним было высшее образование. Неважно какое, юридическое или педагогическое и так далее. Оно же есть у каждой. Некоторые ведущие, конечно, пытались подходить к своим обязанностям творчески. И тогда от них можно было услышать что-то вроде: "И сегодня ваш корабль под названием "Любовь" отправляется в бухту под названием "Семья". Эти фразы и еще парочку других про семейный очаг новенькие сотрудницы перенимали у своих более опытных наставниц. По традиции эти речи переходили десятилетиями по наследству. О том, что нужно что-то менять, впервые задумались в столице. Первым делом решили поработать над внешним видом ведущих - сшили для них форму - красивые платья цвета пыльной розы ниже колен. Затем запустили программу по преображению сотрудников, чтобы молодоженов встречали стройные и опрятные женщины, с аккуратным макияжем. И вот, наконец, дело дошло до обучения. С декабря порядка 80 сотрудников уже прошли 72-часовые курсы повышения квалификации, на очереди остальные - 170. А помогают им в этом современные технологии.

"Церемония бракосочетания должна быть яркой и запоминающейся. Большинство попадают в соцсети, значит, сотрудники ЗАГСа - медийные персоны, а к ним предъявляются особые требования. На уроках профессиональная актриса ведет курс по постановке голоса, чтобы он звучал у ведущей звучно и красиво. Проводятся и психологические тренинги. Но главное - ведущие должны находить правильное решение в нестандартных ситуациях. Мы собрали 13 ситуаций, чаще всего встречающихся в ЗАГСах", - рассказала разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.

Необычное сочетание

О ЧП, которое может случиться на свадьбе, ведущие узнают не от преподавателя. На уроке каждой выдают беспроводные шлемы виртуальной реальности и пульты, которые и помогают решить возникшую проблему. Я тоже попробовала себя в роли ведущей торжественной церемонии и, как только надела очки, оказалась в зале перед женихом и невестой и их гостями. Зазвучал марш Мендельсона, который немедленно заглушил крик младенца - кто-то из гостей решил взять с собой малыша. Гости начали возмущаться, мол, успокойте ребенка, все-таки камера снимает церемонию, ничего не слышно. Признаюсь, и я заволновалась от реалистичности происходящего. Но тут у меня перед глазами появились варианты решения проблемы. Оказывается, можно сделать громче музыку, но как только я сделала это, младенец заголосил еще громче. Выбираю другой вариант - предлагаю ребенку конфету и нарываюсь на маму, потому что у малыша аллергия. Единственный правильный ответ в этой ситуации: оставить ее решение за родителями и не давать советов, чтобы не напороться на грубый отпор папаши вроде: своих детей воспитывайте.

А что делать, если жених вдруг передумал расписываться? Как утихомирить родственников? Или что делать, если молодожены прячут лица под маской? Например, они затеяли костюмированный праздник. Законом вроде бы и не запрещено, но в ЗАГСе обязаны видеть лица влюбленных. Ведь под масками могут скрываться… две женщины, и, когда ведущая закончит церемонию, это представление попадет в Сеть с заголовком "В России зарегистрирован первый однополый брак". Словом, если молодые отказываются показать лица, в шутку или всерьез - это повод "свернуть" регистрацию. Пример, конечно, утрирован, но может случиться всякое, учитывая, что молодежь идет сегодня в ЗАГС со словами: "Не записал на видео - значит, свадьбы не было".

Когда бывает горько

Прервать праздник может и форс-мажор, например, отключат электричество или вспыхнет пожар. Бывает, что мужчины - бывшие возлюбленные - вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась в своем выборе. Ведущей в этом случае предписано одно: вызвать охрану, и буйного любовника выведут из зала. А еще на свадьбах гостю может стать плохо. "Тут есть четкие указания: главное - жизнь и здоровье людей, значит, церемонию нужно остановить. И только после того, как приедет "скорая", по желанию молодоженов регистрацию можно продолжить", - поделилась Чернышева.

Рита Брагина уже 20 лет работает в Зеленоградском отделе ЗАГСа. В пятницу и субботу проводит больше 30 церемоний. За время работы видела всякое. "Нарочно или специально, но частенько женихи забывают или теряют паспорта. Приходится отказать паре в церемонии, а гости уже все на месте, и тут начинается: сначала просьбы, а потом - обиды. Тем не менее свадьба идет гулять, а молодые возвращаются в ЗАГС, когда найдут или восстановят паспорт", - рассказала ведущая. Бывает, что молодые приходят "под мухой", видимо чувствуя себя героями американских фильмов, но прежде чем их расписать, ведущая выясняет, понимают ли они, где находятся и что происходит.

Чаще всего семейный праздник портит отказ жениха жениться

"Нас учат находить подход к каждой семье. Сейчас у меня в запасе около 25 разных речей, и от пары к паре они меняются. Неизменными остаются лишь главные вопросы, так как они прописаны в законе: Является ли ваше желание вступить в брак взаимным и добровольным?" - добавила она.

Над тем, чтобы прописать все сценарии, работали долгие месяцы. Все ситуации для инновационных уроков разыграны актерами. Видео можно остановить или пройти уровень снова.