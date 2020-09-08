Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога

В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта, в котором предлагается обнулить налог на профессиональный доход для самозанятых с небольшим доходом.

Согласно поправкам, налог не будут брать, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум. О подготовке инициативы рассказал один из ее авторов, замглавы фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года, уточнил он в комментарии РИА Новости.

Парламентарий объяснил подготовку поправок тем, что начинающему самозанятому надо помочь встать на ноги, дать возможность зарабатывать. Ведь, напомнил Чепа, на старте деятельности доходы невелики, так что нужны соответствующие льготы.

Отметим, что с 1 июля все российские регионы могут установить специальный налоговый режим для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4 процента от суммы своего дохода при работе с физлицами и шесть процентов при работе с компаниями.