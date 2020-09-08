Одна из самых ярких европейских сборных - Нидерланды неожиданно проиграла дома во втором туре Лиги наций итальянцам. Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Николо Бареллы.

Италия могла забить и больше, но для победы хватило и одного гола. Фото: REUTERS

Преображение итальянцев при Роберто Манчини не может не поражать. Не добившись никаких успехов с "Зенитом", специалист достаточно неожиданно получил приглашение возглавить "Скуадру адзурру". Скептиков такого решения было достаточно. Хотя падать ниже Италии было некуда: чуть ранее она впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.

Манчини, несмотря на критику, серьезно обновил состав сборной и внес определенные изменения в тактику. Результат оказался фантастическим - итальянцы победили во всех 10 встречах отборочного цикла Евро-2020 с общим счетом 37:4!

На старте нынешнего розыгрыша Лиги наций команда Манчини едва не проиграла Боснии и Герцеговине, но вырвала ничью (1:1), после чего одолела Нидерланды. В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года. А в последних 13 встречах "Скуадра адзурра" одержала 12 побед.

- Мы могли забить сегодня еще минимум один гол, но я и так доволен выступлением и характером моих футболистов. Приехать в Амстердам и так сыграть против столь сильного соперника нелегко. Нельзя победить в 11 матчах подряд без правильного настроя, - отметил Манчини.

Встреча с Нидерландами стала 21-й для итальянцев при Манчини. За это время команда проиграла лишь дважды. Такого же результата добился в свое время Марчелло Липпи, завоевавший кубок чемпионов мира в 2006 году. Меньше поражений на аналогичном отрезке было лишь у Ферруччо Валькареджи, который руководил сборной в период с 1966 по 1974 год. С ним Италия взяла "золото" первенства Европы-1968 и "серебро" чемпионата мира-1970.

- Сейчас мы очень сильны - это правда. Последние два года команда показывает высокий уровень. После нескольких месяцев изоляции и странного лета было непросто вернуться на правильный путь. Италия выиграла у отличной сборной и заслужила забить еще несколько мячей, - считает один из ветеранов "Скуадры адзурры", Джорджо Кьеллини.

В последних 13 встречах итальянцы одержали 12 побед. Тренирует их бывший рулевой "Зенита" Роберто Манчини

Что касается Нидерландов, то команда переживает непростой период. Недавно с поста главного тренера ушел Рональд Куман, возглавивший "Барселону". Пока его сменил Дуайт Лодевейгс, но уже есть разговоры, что в ближайшее время у сборной будет новый рулевой. В частности, ведутся переговоры с Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри.

- Мы уступили очень сильной команде, которая играет в схожем с нами ключе, но сегодня Италия выступила гораздо лучше. Ребята недостаточно помогали друг другу в первом тайме. Быстро бегать и упорно трудиться - этого недостаточно. При контроле мяча нам не хватало свежести. Также мы оставляли много свободного пространства. Поражение от топ-сборной огорчает, но одновременно это хороший шанс извлечь урок. Мы еще способны сделать несколько шагов вперед, - отметил Лодевейгс.

К слову, Италия и Нидерланды выступают в группе 1 лиги "А". И именно эти две команды лидируют в своем квартете после двух туров: в активе подопечных Манчини четыре очка, у "оранжевых" - на одно меньше. На третьей же строчке расположились поляки, обыгравшие на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 2:1. Боснийцы же набрали пока один балл.

В остальных матчах понедельника были зафиксированы следующие результаты: Казахстан - Беларусь - 1:2, Чехия - Шотландия - 1:2, Австрия - Румыния - 2:3, Израиль - Словакия - 1:1, Албания - Литва - 0:1, Северная Ирландия - Норвегия - 1:5.

Накануне в Лиге наций состоялся целый ряд матчей, результаты которых стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Речь о следующих играх: Армения - Эстония, Грузия - Северная Македония, Сан-Марино - Лихтенштейн, Люксембург - Черногория, Франция - Хорватия, Швеция - Португалия, Бельгия - Исландия, Кипр - Азербайджан и Дания - Англия.