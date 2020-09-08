Силуанов ожидает снижения ВВП только на 4%

Российская экономика в этом году может снизиться на 4% или меньше. Об этом заявил на стратегической сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов.

"Ситуация с темпами роста у нас одна из самых лучших, неплохая​​​. Потому что если в некоторых странах экономика снижается от пяти и более процентов по сравнению с прошлым годом, мы в этом году видим, что экономика снизится менее чем на 4%. Может быть даже это будут более позитивные фактические данные по экономике", - сообщил Силуанов.

Пока что это самый оптимистичный из официальных прогнозов по динамике ВВП в этом году. Так, Банк России ожидает снижения экономики по итогам года на 4,5-5,5%, Минпромторг - на 5%, Минэкономразвития - на 4%.