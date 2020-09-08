Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета около 4%

По итогам 2020 года дефицит федерального бюджета России может составить около 4% ВВП. Об этом заявил на стратегической сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов.

"В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП", - напомнил он.

В начале июля замглавы Минфина Владимир Колычев говорил, что дефицит российского бюджета не превысит 5% ВВП. Дефицит будет финансироваться в большей степени увеличенными заимствованиями и в меньшей - тратами из Фонда национального благосостояния.

По прогнозу Минфина, в 2021 году структурный первичный дефицит бюджета может вырасти с 585 млрд рублей до 1,46 трлн рублей.