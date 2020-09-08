Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП

Уровень российского государственного долга в 2021 году приблизится к 20% ВВП - уровня, переходить за который было бы нецелесообразно. Об этом заявил на стратегической сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов.

"Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно. Потому что нас тоже оценивают те инвесторы, которые работают с нашими бумагами в экономике. Мне казалось, что это была краткосрочная реакция на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше не стоит", - сказал глава Минфина.

Силуанов добавил, что объем долга во многом будет зависеть от доверия иностранных инвесторов, которые выступают держателями примерно трети российского госдолга. "Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием", - подчеркнул Силуанов.

При этом в Минфине считают, что сильный рост расходов за счет наращивания долга отрицательно скажется на эффективности экономики, поскольку приведет к излишнему перераспределению средств от частного сектора в бюджет.