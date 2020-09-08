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Рубрика: Происшествия

СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что задержание произошло в рамках расследования дела о мошенничестве.

Фото: РИА Новости
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"С Тихоновым с утра проводятся следственные действия, - подтвердили агентству в правоохранительных органах. - Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере".

Мера пресечения для задержанного пока не определена. В министерстве изымаются документы, "представляющие интерес для следствия".

Происшествия Правосудие Следствие

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