СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что задержание произошло в рамках расследования дела о мошенничестве.

"С Тихоновым с утра проводятся следственные действия, - подтвердили агентству в правоохранительных органах. - Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере".

Мера пресечения для задержанного пока не определена. В министерстве изымаются документы, "представляющие интерес для следствия".