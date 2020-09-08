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08.09.2020 19:11
Рубрика: Спорт

Разгром и "Молнии"

Никита Кучеров стал героем дня в НХЛ
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
В Национальной хоккейной лиге стартовали полуфинальные серии Кубка Стэнли. Вслед за Западной конференцией, где в стартовом поединке "Даллас" с футбольным счетом 1:0 одолел "Вегас", в дело включились лучшие клубы Востока - "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Никита Кучеров стал третьим российским игроком, набравшим пять очков в матче плей-офф Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Александру Могильному и Денису Гурьянову. Фото: РИА Новости Никита Кучеров стал третьим российским игроком, набравшим пять очков в матче плей-офф Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Александру Могильному и Денису Гурьянову. Фото: РИА Новости
Никита Кучеров стал третьим российским игроком, набравшим пять очков в матче плей-офф Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Александру Могильному и Денису Гурьянову. Фото: РИА Новости

Накануне встречи эксперты отмечали непредсказуемость этой пары и по-своему оказались правы. "Молнии" камня на камне не оставили от "Островитян", разгромив их со счетом - 8:2! Одним из главных героев встречи стал российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, который не только забросил шайбу, но и сделал четыре результативные передачи. Таким образом Никита с 34 шайбами стал лучшим снайпером "Тампы" в истории Кубка Стэнли, обойдя Мартена Сан-Луи.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
"Ак Барс" одержал вторую победу подряд в дополнительное время

Тем временем в Континентальной хоккейной лиге первую победу в регулярном чемпионате одержал столичный "Спартак".

"Красно-белые" в гостевом поединке смогли сломить сопротивление земляков из "Динамо" - 3:1. "Бело-голубые" открыли счет в середине второго периода, когда отличился форвард Владислав Ефремов. Но "Спартак" смог переломить ход игры и в третьем периоде усилиями Дмитрия Вишневского, Йори Лехтеря и Лукаша Радила добился победы.

Кучеров стал лучшим снайпером "Тампы" в истории Кубка Стэнли с 34 заброшенными шайбами

Порадовал своих поклонников и ЦСКА, который был сильнее "Барыса" - 3:1. Отметим, что армейцы впервые за три последних домашних матча с "Барысом" смогли обыграть гостей.

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