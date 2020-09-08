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08.09.2020 08:45
Рубрика: В мире

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Текст: Максим Макарычев

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере. Как отмечается в коммюнике Королевского флота Соединенного Королевства, британские корабли возглавляют многонациональную оперативную группу на Крайнем Севере в операции, которая ставит целью "продемонстрировать приверженность Великобритании и ее союзников свободе доступа и навигации в регионе".

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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В арктической операции примут участие британские фрегаты типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring совместно с эсминцем типа Arleigh Burke ВМС США USS Ross и норвежским фрегатом HNoMS Thor Heyerdahl класса Фритьоф-Нансен при поддержке датских патрульных самолетов.

Операция специально нацелена на работу при минусовых условиях, чтобы позволить НАТО "улучшить понимание сложной арктической окружающей среды", отмечается в релизе. Предыдущая британо-американская операция проводилась в Баренцевом море в мае этого года. А в марте этого года фрегат 23 HMS Sutherland, базирующийся в Девонпорте, участвовал в проводимых норвежцами учениях "Холодный ответ", и, как отметили в Королевских ВМФ, обеспечивал защиту от подводных лодок многонациональной оперативной группе, а также проводил обучение союзников противовоздушной обороне и абордажу.

Напомним, что на минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится вернуться к конфронтации времен холодной войны. По словам главы российского оборонного ведомства, Москва обеспокоена попытками НАТО продемонстрировать свою силу, в том числе "путем активизации разведывательных миссий и учений вблизи российских границ".

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