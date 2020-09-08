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08.09.2020 14:14
Рубрика: Общество

В Египте найден древний тайник с запечатанными саркофагами

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта при проведении земляных работ в Саккаре обнаружила древний тайник, в котором находилось более десятка антропоморфных нетронутых гробов.

Фото: Дмитрий Раичев/ РГ
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Министерства по делам древностей Египта. Из него следует, что находка была сделана в древнем городе Саккара. Всего исследователи обнаружили 13 неповрежденных и запечатанных гробов.

Антропоморфные саркофаги были обнаружены в шахте глубиной 11 метров. Внутри нее ученые наткнулись и на три запечатанные ниши. Возраст саркофагов составляет около 2500 лет. Они очень хорошо сохранились и даже все еще сохраняют часть своих оригинальных цветов.

Примечательно, что саркофаги были аккуратно сложены друг на друга. Это указывает на то, что в древности их переместили из других гробниц. Для древнего Египта это было обычной практикой. Жрецы нередко переносили гробы важных людей в известные только им тайники, чтобы защитить их от грабителей гробниц.

Первоначальные исследования показали, что за всю свою историю обнаруженные саркофаги ни разу не открывались. Для исследователей это большая удача. Кроме того, уже анонсировано проведение дополнительных изысканий. Ученые уверены в том, что в шахте могут находиться и другие саркофаги.

Фото: Vindolanda Charitable Trust
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Руководитель археологической миссии в Саккаре Мустафа Вазири отметил, что личности и титулы владельцев гробов еще не определены. Однако ученые считают, что уже через несколько дней это удастся установить, учитывая хорошую сохранность находок.

К слову, по количеству найденных в одном месте саркофагов данное открытие пока находится на втором месте. В 2019 году при раскопках на археологическом участке Аль-Асасиф в Луксоре было найдено сразу 30 деревянных гробов. Однако в данном случае раскопки еще продолжаются. Не исключено, что тайник в Саккаре окажется рекордсменом по числу саркофагов.

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