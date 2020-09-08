Трамп готов потратить собственные средства на избирательную кампанию

Если потребуется, президент США Дональд Трамп будет тратить свои средства на избирательную кампанию. Об этом он заявил на пресс-конференции на военной базе Эндрюс рядом с Вашингтоном.

"Если потребуется, я буду тратить собственные средства. Во что бы то ни стало мы должны победить", - сказал Трамп.

При этом он отметил, что пока такой необходимости нет, поскольку за последние два месяца "мы собрали в два или три раза больше средств, чем в 2016 году. Но если нам понадобится что-то еще, я лично вложусь, как сделал это в прошлый раз во время праймериз".

В 2016 году Трамп на свою кампанию израсходовал 66 миллионов долларов.

Также Трамп в очередной раз раскритиковал кандидата от демократов Джозефа Байдена, заявив, что у того "нет сил и умственных способностей".

По данным агентства финансовых новостей Bloomberg, на нынешнюю кампанию избирательный штаб Трампа и Республиканская партия уже потратили свыше 800 миллионов долларов, тогда как демократы, по данным на июль - порядка 414 миллионов долларов.