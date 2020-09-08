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08.09.2020 07:10
Рубрика: В мире

У берегов Норвегии нашли затонувший в 1940 году немецкий крейсер

Текст: Максим Макарычев

Обломки крупного немецкого военного корабля найдены у берегов Норвегии примерно через 80 лет после того, как он был потоплен во время Второй мировой войны.

Фото: Bundesarchiv/Wikimedia
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Как сообщает Reuters, 174-метровое судно, входившее в состав немецких войск, вторгшихся в Норвегию в апреле 1940 года, было поражено торпедой британской подводной лодки вскоре после того, как отправилось в обратный рейс из южного норвежского порта Кристиансанн.

Крейсер "Карлсруэ", идентифицированный по таким деталям, как положение орудийных башен, был обнаружен всего в 15 метрах от подводного силового электрокабеля, проложенного в 1977 году.

После подрыва крейсера британцами, экипаж корабля был эвакуирован, а судно было окончательно потоплено самими немцами. Построенный в 1920-х годах корабль лежит на дне Норвежского моря на глубине 490 метров, примерно в 24 километрах от берега. "Вы можете найти судьбу Карлсруэ в учебниках истории, но никто не знает, где именно затонул корабль", - сказал археолог и исследователь Норвежского морского музея Фроде Квалое.

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