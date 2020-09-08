Учение "Славянское братство-2020" пройдет на полигоне под Брестом

Под командованием представителя силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси в ближайший четверг, 10 сентября, стартует многонациональное тактическое учение "Славянское братство-2020".

Подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии на полигоне Брестский десантно-штурмовой бригады составят многонациональную тактическую группу и будут несколько дней отрабатывать взаимодействие подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Информация об этом размещена сегодня в Telegram-канале Министерства обороны РБ.

В военном ведомстве уточнили, что учения "Славянское братство" проводятся ежегодно в странах-участницах. Впервые они состоялись в России в 2015 году, через год их организовали в Сербии, а в июне 2017 году они впервые состоялись в Беларуси. Два года назад маневры вновь провели в России, а в минувшем году партнеров по ученью принимали в Сербии.

Кстати, начальники генеральных штабов Вооруженных сил Союзного государства Валерий Герасимов и Александр Вольфович еще неделю назад обсудили по телефону вопросы военного сотрудничества двух стран, а также подготовку к совместным учениям "Славянское братство - 2020" на территории Беларуси и стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ - 2020", которые пройдут в России, уточняет ТАСС.