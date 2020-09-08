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08.09.2020 18:45
Рубрика: Общество

Просто капайте

Ученые работают над детской вакциной от COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Первая партия вакцины Sputnik V (российское название "Гам-КОВИД-Вак"), разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, прошла все испытания по качеству и выпущена в гражданский оборот, об этом сообщили в минздраве России. При этом на подходе еще одна отечественная вакцина - ее разработали ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ РИА новости

Поставки первых партий гамалеевской вакцины в регионы начнутся на этой неделе, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко, и массовую вакцинацию начнут в ноябре-декабре. Но в московские клиники препарат уже поступает. Объяснение простое: именно в Москве набирают 40 тысяч добровольцев, чтобы привить их первыми в рамках пострегистрационных исследований. Как заявил на днях мэр столицы Сергей Собянин, пять тысяч желающих уже подали заявки. Одновременно - также по желанию - начинают прививать врачей и учителей. Ну а депутаты и министры тоже начали активно делать прививки - пользуются преимуществами служебного положения.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Впрочем, по всей вероятности, уже в ближайшее время у нас появится выбор: какую именно прививку делать. Как сообщили в Роспотребнадзоре, успешно закончился госпитальный этап испытаний еще одной российской вакцины - ее разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Последние 20 добровольцев выписаны из стационара, а всего их было 100.

Всех добровольцев еще, конечно, понаблюдают амбулаторно, но уже сейчас ясно: побочных явлений после вакцинации "векторовской" вакциной нет, волонтеры чувствуют себя хорошо, иммунитет к коронавирусу у них сформирован. То есть вакцина работает. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, окончание дорегистрационного этапа исследований запланировано на 30 сентября. Затем ожидается регистрация, после чего, в соответствии с постановлением правительства о порядке вывода в гражданский оборот новых лекарств и вакцин в особых условиях пандемии, предстоит более расширенное пострегистрационное тестирование вакцины на более многочисленной группе добровольцев.

"Векторовская" вакцина отличается от "гамалеевской". Ее действующий компонент - это синтетические аналоги фрагментов вирусных белков, благодаря которым иммунная система опознает вирус, так называемые эпитопы. Кстати, именно поэтому вакцину назвали "ЭпиВакКорона" - эпитопная вакцина против коронавируса. Ее бесспорное достоинство - безопасность. При проектировании препарата ученые исключили из его состава элементы, способные вызвать тяжелые осложнения (в том числе антителозависимое усиление вирусной инфекции - о риске возникновения такого эффекта беспокоились многие эксперты) .При этом клинические испытания подтвердили и эффективность: после прививок формируется полноценный антительный и клеточный иммунитет.

Взрослая вакцина есть, еще одна - скоро будет, и теперь ученые активно работают над вариантом препарата для детей

Но все это пока касается только взрослых. Но ведь детей прививать тоже нужно: они хотя в большинстве и переносят инфекцию легко, но тоже заражаются и заражают других. Так что теперь ученые активно работают и над детским вариантом вакцины.

В НИЦ Гамалеи рассказали о первых наработках: детская вакцина будет щадящей и по дозировке, и по форме введения. Скорее всего, это будут капли в нос. При этом Александр Гинцбург предупредил, что в этом году прививок у детей точно не будет. Правила строги: испытания вакцины с участием детей начнутся только после успешного окончания всех этапов исследований на взрослых. И это займет примерно 9 месяцев, потому что в рамках пострегистрационных исследований добровольцев будут прививать в течение 3-4 месяцев, а затем нужно наблюдать за их состоянием еще полгода. Отсюда такой срок.

Фото: REUTERS
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К тому же протокол клинических исследований вакцины для детей, который готовится с участием ведущих педиатров страны, тоже довольно строг и предусматривает длительность процедуры. Исследования будут проходить в несколько этапов: начнут с вакцинации старшей возрастной группы (до 18 лет), убедившись, что все в порядке, привьют подростков 12-14 лет и в последнюю очередь - детей младшего возраста.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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