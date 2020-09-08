Правительство сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях ЧС или в случае резкого подорожания. Два постановления правительства об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Первый документ касается лекарств, которые не вошли в перечень ЖНВЛП (на них цены уже ограничены), второй - медизделий, к которым относятся медицинские маски, перчатки и другие товары. Таким образом, в экстренных ситуациях правительство сможет ограничивать цены на всю аптечную продукцию. Закон об этом был принят еще весной.

По новым правилам предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона России. Все предложения от субъектов собирает Росздравнадзор и передает их в министерство здравоохранения. Затем в случае возникновения ЧС или угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, ведомство в трехдневный срок формирует проекты новых перечней лекарств и медизделий, на которые будут вводиться ограничения цен, и представляет их в правительство.

Установление предельных цен в случае их необоснованного завышения более чем на 30% возможно только по результатам 30-дневного мониторинга, который должен провести Росздравнадзор.