Британские власти призвали местные точки общепита и производителей еды к 2024 году снизить почти на 20 процентов количество калорий в продуктах, которые способствуют появлению лишнего веса.

Это касается, в частности, пиццы и выпечки (например, пирогов или сосисок в тесте), причем не важно, покупает ли их человек в магазине, в ресторане, навынос или заказывает домой. Как следует из официальных рекомендаций Агентства общественного здравоохранения Англии, если вы питаетесь ресторанной едой, то в день потребляете на 200 калорий больше, чем от домашней стряпни.

Также в "опале" оказались продаваемые в супермаркетах готовые блюда-полуфабрикаты. В них калории рекомендовано снизить на 10 процентов, а в чипсах - на пять. Кроме того, на пять процентов следует уменьшить число калорий в сэндвичах - будь они из магазина или ресторана. Пока эти рекомендации носят лишь добровольный характер. Но власти оставляют за собой право "пойти дальше", если не увидят удовлетворительного результата.