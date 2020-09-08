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08.09.2020 13:20
Рубрика: В мире

В Германии предупредили о катастрофе в случае нового карантина

Текст: Александр Саможнев
Введение повторного карантина в связи пандемией коронавируса будет иметь катастрофические последствия для немецкой экономики, государства и наемных работников, заявил в интервью изданию Deutsche Wirtschaftsnachrichten президент Немецкого союза малых и средних предприятий Марио Оховен.
Фото: AP Photo/Francisco Seco Фото: AP Photo/Francisco Seco
Фото: AP Photo/Francisco Seco

"Последствия будут гораздо опаснее, чем в первый раз. Продление выплат пособия за сокращение рабочего дня равносильно искусственному дыханию для больных людей, и только откладывает объявление о неплатежеспособности. Многие компании израсходовали свои финансовые резервы", - предупреждает предприниматель.

Фото: iStock
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По словам Оховена, за период пандемии экономика Германии пережила самый резкий спад со времен финансового кризиса 2008/2009 годов, однако структурные последствия представляются не менее серьезными. Предприниматели опасаются еще большей концентрации корпораций и массовой волны неплатежеспособности среди малых и средних компаний. При этом пятая часть всех компаний видит угрозу для собственного выживания из-за угрозы коронавируса.

Руководитель союза сообщил, что предприниматели написали письмо канцлеру Ангеле Меркель, в котором предупредили о "серьезных последствиях" при введении карантина. Запущена также онлайн петиция с требованием отказа от новых ограничений. Это поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест и мест обучения. В средних компаниях занято более 70 процентов рабочей силы и обучают восемь из десяти учеников.

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