В Госдуме назвали политизированным обсуждение ситуации в Беларуси в ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал журналистам об обсуждении ситуации в Беларуси на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политик, который участвовал в дискуссии в режиме видеоконференции, сообщил, что российские парламентарии "еще раз обратили внимание на необходимость прекращения применения двойных стандартов в отношении Минска".

- Пришлось разъяснять, что российская сторона не посягает на суверенитет Беларуси, а готова оказывать Минску помощь исходя из прямых обязательств в рамках Союзного государства, - добавил он.

Обсуждение Слуцкий оценил как "достаточно политизированное", "с элементами прямого вмешательства в дела" республики.

- Иначе как расценить призывы наших коллег по ПАСЕ к проведению новых выборов и рецепты по изменению национального законодательства? - отметил политик.