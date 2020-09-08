В Кремле не видят причин обсуждать "Северный поток-2" на политическом уровне

Нет причин обсуждать тему реализации проекта "Северный поток-2" на политическом уровне - это коммерческий международный проект, заявили в Кремле.

"Здесь нет повода для рассмотрения этого вопроса на политическом уровне", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее", - также заявил представитель Кремля. "Это не резонно", - считает он.

"А главное, не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, планируются ли консультации после заявлений из ФРГ о возможных мерах в отношении проекта.