В Минздраве призвали не ждать вторую волну коронавируса

Заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно снижается во всех регионах России, однако окончательно вирус не отступает. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Архангельск.

Он подчеркнул, что важная задача для обеспечения контроля за инфекцией - это соблюдение населением мер предосторожности, в том числе масочного режима.

Кроме того, отметил Мурашко, в преддверии наступающего эпидемического сезона острых респираторных заболеваний важно позаботиться о формировании коллективного иммунитета.

"Мы начали вакцинацию против сезонного гриппа, Минздрав поставил вакцину в регионы. И очень важно сделать прививки, обезопасить себя, чтобы пройти сезон инфекций спокойнее", - сказал министр.

Он отметил, что не надо ждать вторую волну COVID-19, надо просто к ней готовиться.