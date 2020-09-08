В Москве презентовали книгу об идеологии российской государственности

"Само слово "идеология" отпугивает нигилистов". Так начал сегодня презентацию новой книги "Идеология русской государственности. Континент Россия" генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он написал предисловие к книге, которую назвал "захватывающим чтением".

- Это не "профессорская книга", и не пересказ всего того, что было написано до нас, - уточнил жанр новой книги один из ее авторов, философ Тимофей Сергейцев, - хотя она вполне может зваться и быть хрестоматией.

Определив идеологию как "знание о том, как строить Россию", авторы подчеркнули: русское государство служит и будет служить делу становления, развития и исторического существования русской цивилизации". Подчеркнув, что слово "русская" включает на самом деле многоэтничную и многоконфессиональную цивилизацию.

Авторы отнесли русскую цивилизацию к имперскому типу, отметив, что "имперскость" в данном случае означает способ самоорганизации культурно и мировозренчески разного, когда можно не просто жить рядом, но являться друг для друга ресурсом развития.

Русская государственность, по мнению авторов книги пережила четыре фазы - от Ивана III Великого до Петра, от Петра до Советской власти, советскую фазу и фазу "современной России".

Политолог Дмитрий Куликов, что считает, что мы окончательно оформились как цивилизация в результате Победы 9 мая 1945 года.

Авторы попытались ответить на самые интересные и острые вопросы - о феномене "большой территории", об анализе набросков и планов ненаписанной Пушкиным истории Петра чтение этой книги, похоже, не оставит читателей равнодушными.