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08.09.2020 19:37
Рубрика: Культура

В Москве презентовали книгу об идеологии российской государственности

Текст: Анна Спицына
"Само слово "идеология" отпугивает нигилистов". Так начал сегодня презентацию новой книги "Идеология русской государственности. Континент Россия" генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он написал предисловие к книге, которую назвал "захватывающим чтением".

Фото: Елена Яковлева/Российская газета
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- Это не "профессорская книга", и не пересказ всего того, что было написано до нас, - уточнил жанр новой книги один из ее авторов, философ Тимофей Сергейцев, - хотя она вполне может зваться и быть хрестоматией.

Определив идеологию как "знание о том, как строить Россию", авторы подчеркнули: русское государство служит и будет служить делу становления, развития и исторического существования русской цивилизации". Подчеркнув, что слово "русская" включает на самом деле многоэтничную и многоконфессиональную цивилизацию.

Авторы отнесли русскую цивилизацию к имперскому типу, отметив, что "имперскость" в данном случае означает способ самоорганизации культурно и мировозренчески разного, когда можно не просто жить рядом, но являться друг для друга ресурсом развития.

Русская государственность, по мнению авторов книги пережила четыре фазы - от Ивана III Великого до Петра, от Петра до Советской власти, советскую фазу и фазу "современной России".

Политолог Дмитрий Куликов, что считает, что мы окончательно оформились как цивилизация в результате Победы 9 мая 1945 года.

Авторы попытались ответить на самые интересные и острые вопросы - о феномене "большой территории", об анализе набросков и планов ненаписанной Пушкиным истории Петра чтение этой книги, похоже, не оставит читателей равнодушными.

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