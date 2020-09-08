В новом сезоне в МХТ им. Чехова поставят от Платонова до Пелевина

Премьерной "Чайкой" в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса МХТ им. Чехова открыл 123-й сезон.

Прибалтийский режиссерский акцент на мхатовской сцене усилится: Эльмо Нюганен - художественный руководитель эстонского Городского театра Таллина - поставит в МХТ "Великую магию" Эдуарда де Филиппо. И латвийский режиссер Алвис Херманис, возглавляющий Новый Рижский театр, будет выпускать здесь свой новый российский спектакль.

Из "дальнего зарубежья" в МХТ ждут художественных потрясений от Саймона МакБерни: "Я очень рад объявить, что мы ведём переговоры с, не побоюсь этого слова, великим английским режиссёром Саймоном МакБерни. Он обещал приехать в декабре-январе на неделю познакомиться с труппой и ещё раз обсудить название спектакля", - сообщил художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач.

На сборе труппы он рассказал о ближайших мхатовских планах, которых хватит, по меньшей мере, на два сезона. О художественной программе "Лаборатории режиссерских дебютов" - скорее даже театральной политике, впечатлившей вполне реальной перспективой в рамках одного коллектива и одного совместного с Бьеннале театрального искусства эксперимента преодолеть распавшуюся связь времен и надежд режиссерских поколений. Серьезной проблемы, надо сказать, знакомой большинству театров... Рассказал о приглашенных в МХТ российских и зарубежных режиссерах - и с мировым именем, и молодых, но уже известных, и только начинающих. И о своих репетициях: в декабре на основной сцене состоится премьера спектакля "Заговор чувств" Сергея Женовача по произведениям Юрия Олеши с Михаилом Пореченковым, Артемом Волобуевым, Николаем Чиндяйкиным в ролях и многими другими артистами. А ко Дню Победы выйдет спектакль "В окопах Сталинграда" по повести Виктора Некрасова. Репетиции Сергей Женовач начал в прошлом сезоне, но из-за карантина их пришлось отложить. "9 мая 2021 года мы сыграем эту премьеру. Хочется отметить этот день большой работой - честно и искренне", - сказал руководитель МХТ.

А первой мхатовской премьерой этого года станет спектакль по повести Андрея Платонова "Ювенильное море". 10 октября автор инсценировки и режиссёр Наталья Назарова откроет мир писателя с неожиданного ракурса: "У нас получается временами страшная, временами весёлая и абсурдная сказка. Платонов ведь очень остроумный автор; я считаю, он - наследник Гоголя, из компании Маркеса..."

В ноябре главный режиссер РАМТа Егор Перегудов представит свою мхатовскую постановку "Месяца в деревне". Знаковую пьесу Тургенева он хорошо "перемонтировал": "На русской сцене "Месяц в деревне" ставили Станиславский, Эфрос, их режиссёрские разборы, к счастью, сохранились. У нас - другой взгляд на эту историю. Авторский текст сокращён, но "тургеневское кружево", "тургеневская вязь", надеюсь, никуда не исчезли".

Раннюю прозу Виктора Пелевина поставит Михаил Рахлин - спектакль будет называться как первый пелевинский роман "Омон Ра". А за Венедикта Ерофеева возьмется Уланбек Баялиев; спектакль по пьесе "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" станет его вторым в Художественном театре - после "Сахарного немца" по роману Сергея Клычкова, выпущенного в прошлом сезоне. "В "Сахарном немце" замечательные актерские работы. Уланбек давно мечтал о "Вальпургиевой ночи", я надеюсь, это будет серьезное, глубокое и интересное театральное высказывание", - поддержал идею Сергей Женовач.

Как анонсировал худрук МХТ, "работать будем и с Юрием Бутусовым, и с режиссёром и хореографом Олегом Глушковым, чья последняя постановка по "Семейке Адамс" в "Мастерской Фоменко" - чудесная, с юмором...".

Из ожидаемых актерских ролей и событий: Константин Хабенский сыграет в МХТ барона Мюнхгаузена - в спектакле петербургского режиссёра Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". Премьеру готовят к открытию следующего сезона в сентябре 2021 года.

Рената Литвинова уже в этом сезоне поставит свою новую пьесу "Звезда вашего периода" и сыграет в ней главную роль. Сюжет - по мотивам сценария фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет". "Я давно мечтала сделать в театре спектакль о кино и кинодивах, о любви взаимной и несчастной, о служении своей единственной музе - кино, которую нельзя предавать, иначе она отомстит... Забытая звезда кино - неисчерпаемая история", - считает актриса. Вместе с ней над ее "Звездой..." будут работать режиссёр Николай Скорик и певица Земфира, которая напишет музыку к спектаклю.

Актриса и режиссер Марина Брусникина продолжит полюбившиеся многим зрителям театрально-литературные вечера "Круг чтения" и цикл "Память места", посвящённый истории Художественного театра. А Вадим Верник пригласит на новые встречи с актёрами МХТ в проект "Мхатовские пятницы", которые привлекли большую аудиторию в онлайн и офлайн форматах.

Из кадровых "новостей", курсировавших по соцсетям летом: слухи оказались ложными, из МХТ им. Чехова ни одного актера не уволили; напротив, в основной состав труппы МХТ приняли всю актерскую стажёрскую группу театра. И это сообщение было встречено мхатовцами самыми продолжительными овациями.

Прямая речь

Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ им. Чехова - о программе поддержки молодых режиссеров:

- В последнее время кто только не отказывает себе в удовольствии создания спектакля - и актеры, и директора, и литературные работники... Но мне кажется, что сама природа театра, и весь опыт европейского театра и, что еще важнее, русского театра доказывают, что спектакль получается, когда есть идея и есть тот, кто может эту идею довести до воплощения. И приносит ее именно режиссер. Не потому, что он такой деспот Карабас-Барабас, а потому что профессия у него такая. Артист думает в первую очередь о своей роли, и это нормально, а режиссер видит весь процесс в целом - композицию, замысел... Театр без режиссера для меня бессмысленен. Это не означает, что с режиссера нужно пылинки сдувать, но это наивысшее проявление театрального искусства на сегодняшний день.

Мы надеемся, что рано или поздно границы откроют, и театральный процесс полностью восстановится. Кроме того, лаборатория, которую мы затеваем совместно с фестивалем "Уроки режиссуры" на Новой сцене в новом формате, поможет нам найти для нашего театра новых молодых режиссеров, с которыми нам будет интересно работать и дальше.

Как это будет происходить? По итогам конкурса заявок студентов-режиссёров старших курсов театр отберёт самые перспективные. Их авторы смогут реализовать свои идеи на Новой сцене с актёрами труппы. Самые удачные работы попадут в репертуар театра. Лабораторию планируем сделать ежегодной, а её лучшие спектакли включить в программу подготовки к 125-летию МХТ, которое будет отмечаться в 2023 году.