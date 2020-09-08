В пользу потребителей взыскано более 53 млрд рублей

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что требования российских потребителей удовлетворяются в 85 процентах исков. За год суды взыскали в их пользу более 53 миллиардов рублей.

Эти данные прозвучали на форуме председателей верховных судов стран БРИКС, который прошел в режиме онлайн. Одной из тем форума была защита потребителей.

"Обращение в суд является востребованным, эффективным и доступным способом защиты прав потребителей: в 2019 году судами России рассмотрены 428,8 тысячи дел о защите прав потребителей, при этом требования потребителей удовлетворены по 85 процентам дел (363,1 тысяча), - рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. - За прошедшие 10 лет количество ежегодно поступающих в суды дел этой категории увеличилось на 50 процентов (с 286,6 тысячи дел в 2010 году)".

Сумма же взысканий в пользу потребителей за 10 лет выросла более чем в два раза. В 2010 году в пользу потребителей было взыскано 23 миллиарда рублей.

Как подчеркнул Вячеслав Лебедев, гражданин в данных спорах является более слабой стороной. Зачастую он не может влиять на условия договора. Он один, а на стороне компании ресурсы и штат юристов.

Если продавец не выполнил добровольно законные требования клиента, то по суду заплатит штраф

"В этой связи законодательство РФ предусматривает дополнительные императивные требования к договорам с участием потребителей, которые исключают навязывание потребителям явно обременительных условий, предоставляют им дополнительные возможности для защиты нарушенных прав и законных интересов, - сказал Вячеслав Лебедев. - К их числу относится право потребителя обратиться с иском о возмещении вреда не только к продавцу, но и к изготовителю товара, которые обязаны возместить причиненный потребителю имущественный вред, компенсировать моральный вред, выплатить неустойку и штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке".

В соответствии с правовой позицией Верховного суда России исполнение ответчиком обязательств перед потребителем после предъявления иска в суд не освобождает его от уплаты штрафа, так как наличие судебного спора указывает на несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований гражданина. Проще говоря, если продавцы пошли на попятную и, скажем, заменили товар уже после подачи иска, это поздно, им все равно придется заплатить клиенту штраф.

"При этом штраф подлежит взысканию в пользу потребителя независимо от того, заявлялось ли такое требование истцом, - рассказал Вячеслав Лебедев. - Отсутствие в решении суда указания на взыскание штрафа является основанием для пересмотра судебного акта в апелляционном и кассационном порядке".