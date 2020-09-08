В НАТО заявили о начале учений в Баренцевом море. В арктических маневрах будут задействованы корабли США, Великобритании, Норвегии и самолеты Дании.

Основной целью учений заявлена "демонстрация приверженности свободе навигации в регионе".

В маневрах принимают участие фрегат и танкер Военно-морских сил Соединенного Королевства, эсминец с управляемым ракетным оружием ВМС США "Росс" и норвежский фрегат. С воздуха учения будут поддерживать самолеты Дании.

В сообщении ВМС Великобритании говорится, что "Великобритания, США, Норвегия и Дания сотрудничают с целью повышения готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании".

Эти маневры станут продолжением майских учений, в ходе которых в Баренцевом море участвовал фрегат "Кент" британских ВМС.

В России уже отреагировали на начало совместных учений кораблей НАТО.

Как заявили в Национальном центре управления обороной, "силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО во главе с эсминцем "Росс" ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря".

Как рассказал "РГ" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, заявленная цель учений НАТО о свободе навигации в регионе звучит довольно странно. Россия никогда не препятствовала иностранным судам и кораблям и вообще судоходству в Арктике.

"Если вы не нарушаете территориальных вод России, плавайте пожалуйста, это не запрещено. Более того, Россия даже предлагает свою помощь в проводке иностранных судов и кораблей по Северному морскому пути", - подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что цели НАТО полностью понятны.

"Альянс официально заявил, что Россия является его основным противником. НАТО проводит политику укрепления так называемых восточных границ, развертывает дополнительные группировки в Прибалтике, были планы развернуть на постоянной основе в Норвегии подразделения американской морской пехоты, однако из-за сильных морозов эти планы пришлось отложить", - пояснил Мураховский.

Самолетыразведчики НАТО пытаются выявить наши системы ПВО, оценить действия кораблей

Эксперт напомнил, что через Северный полюс в случае конфликта с Россией идет основное направление удара американских баллистических ракет и стратегической авиации.

"Мы эти вещи учитываем, поэтому выдвигаем систему контроля воздушной обстановки и систему перехвата. Американцев развертывание таких систем напрягает.

По всей протяженности западных границ России постоянно появляются самолеты разведки, которых интересуют наши системы ПВО, а также действия наших кораблей и воздушно-космических сил", - отметил Мураховский. Учения флота НАТО одно из звеньев в этой цепи.

"Активность в регионе они наращивают, и об это неоднократно заявляло высшее руководство страны. Беспокоит ли нас такая активность? Несомненно. Однако наши силы и средства контролируют регион и используют учения альянса, для того чтобы самим отрабатывать средства противодействия", - заявил Мураховский.