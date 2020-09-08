Новости

Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 20:16
Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 20:05
В храме Сретения Господня почтят память отца Александра Меня 20:02
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 19:52
Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва 19:51
СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов 19:46
Патриарх Сербский Ириней: Косово - это неотъемлемая часть Сербии 19:34
В Югре главу общества инвалидов заподозрили в краже 30 млн рублей 19:18
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 19:07
Названа точная дата презентации iPhone 12 19:05
ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" благодаря голу Гайча 18:55
Fitch улучшило прогноз по экономике России 18:37
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ 18:36
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:21
В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры 18:20
Экс-президента Боливии Моралеса не допустили к выборам 18:10
Минский тракторный завод создаст единую платформу для входа на рынок России 18:06
Медведев объявил о создании комиссии по подготовке предвыборной программы "ЕР" 18:05
Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП 18:01
На Алтае туристка сняла видео перед тем, как ее унесло течением 17:58
Болгарские протестующие заявили ЕС и США о намерении продолжить митинги 17:45
Экипажи новой экспедиции на МКС признаны годными к старту в октябре 17:41
Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга по-русски 17:38
ЦБ не считает верным менять цель по инфляции 17:36
В Москве могут сократить сроки планового отключения горячей воды 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 19:27
Рубрика: Власть

Альянс тянет в Арктику

Россия следит за учениями кораблей НАТО в Баренцевом море
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
В НАТО заявили о начале учений в Баренцевом море. В арктических маневрах будут задействованы корабли США, Великобритании, Норвегии и самолеты Дании.

Основной целью учений заявлена "демонстрация приверженности свободе навигации в регионе".

Сергей Шойгу рассказал, что НАТО имитирует удары по России

В маневрах принимают участие фрегат и танкер Военно-морских сил Соединенного Королевства, эсминец с управляемым ракетным оружием ВМС США "Росс" и норвежский фрегат. С воздуха учения будут поддерживать самолеты Дании.

В сообщении ВМС Великобритании говорится, что "Великобритания, США, Норвегия и Дания сотрудничают с целью повышения готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании".

Эти маневры станут продолжением майских учений, в ходе которых в Баренцевом море участвовал фрегат "Кент" британских ВМС.

В России уже отреагировали на начало совместных учений кораблей НАТО.

Как заявили в Национальном центре управления обороной, "силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО во главе с эсминцем "Росс" ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря".

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Истребитель Су-27 сопроводил самолеты-разведчики США и Швеции

Как рассказал "РГ" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, заявленная цель учений НАТО о свободе навигации в регионе звучит довольно странно. Россия никогда не препятствовала иностранным судам и кораблям и вообще судоходству в Арктике.

"Если вы не нарушаете территориальных вод России, плавайте пожалуйста, это не запрещено. Более того, Россия даже предлагает свою помощь в проводке иностранных судов и кораблей по Северному морскому пути", - подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что цели НАТО полностью понятны.

"Альянс официально заявил, что Россия является его основным противником. НАТО проводит политику укрепления так называемых восточных границ, развертывает дополнительные группировки в Прибалтике, были планы развернуть на постоянной основе в Норвегии подразделения американской морской пехоты, однако из-за сильных морозов эти планы пришлось отложить", - пояснил Мураховский.

Самолетыразведчики НАТО пытаются выявить наши системы ПВО, оценить действия кораблей

Эксперт напомнил, что через Северный полюс в случае конфликта с Россией идет основное направление удара американских баллистических ракет и стратегической авиации.

"Мы эти вещи учитываем, поэтому выдвигаем систему контроля воздушной обстановки и систему перехвата. Американцев развертывание таких систем напрягает.

Фото: Baranidharan Raman / Washington University in St. Louis
Составлен топ самых безумных военных проектов США

По всей протяженности западных границ России постоянно появляются самолеты разведки, которых интересуют наши системы ПВО, а также действия наших кораблей и воздушно-космических сил", - отметил Мураховский. Учения флота НАТО одно из звеньев в этой цепи.

"Активность в регионе они наращивают, и об это неоднократно заявляло высшее руководство страны. Беспокоит ли нас такая активность? Несомненно. Однако наши силы и средства контролируют регион и используют учения альянса, для того чтобы самим отрабатывать средства противодействия", - заявил Мураховский.

Власть Безопасность Армия Россия и НАТО

Главное сегодня

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19
Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
В Кремле не видят причин обсуждать "Северный поток-2" на политическом уровне
Истребитель Северного флота перехватил четвертый за день самолет
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября