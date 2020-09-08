В Сиэтле задержаны 22 участника массовых беспорядков

По итогам массовых беспорядков в американском Сиэтле во время празднования Дня города полиция задержала 22 человека, передает ТАСС. Толпа бесчинствующих хулиганов устраивала драки и поджоги, а также отказывалась повиноваться полиции.

"Двадцать два лица были арестованы после марша большой группы людей от Международного района к зданию гильдии полицейских Сиэтла на Четвертой авеню. Аресты проведены за поджоги, нападения, сопротивление и отказ разойтись", - констатировали в полиции.

Напомним, что это не первая попытка устроить погромы в Сиэтле: ранее активисты BLM уже устраивали стычки с полицией и грабили магазины. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал мэрию города за слабое противодействие бесчинствующим толпам.