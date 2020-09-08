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08.09.2020 11:12
Рубрика: Власть

В Совфеде рассказали, придется ли отрабатывать выходной 31 декабря

Текст: Галина Мисливская
Если 31 декабря 2021 года будет объявлено выходным днем, отрабатывать его 2 или 3 января не придется, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ранее Минтруд предложил сделать последний день следующего года нерабочим за счет переноса выходного с воскресенья 3 января 2021 года.

Минтруд отказался делать 31 декабря выходным

"Здесь действуют общие правила: раз предполагаемые нерабочие дни в связи с каникулами попадают на выходные дни, то они должны быть перенесены", - пояснил ТАСС Валерий Рязанский. "Второго и третьего числа у нас будут абсолютно законные выходные, никаких требований по выходу на работу работодатель не имеет права предъявлять, это нерабочие дни", - подчеркнул он.

Парламентарий считает, что для объявления 31 декабря 2021 года выходным днем не требуется внесения изменений в законодательство, достаточно соответствующего постановления правительства. Он полагает, что последний день года нужно сделать выходным на постоянной основе или отдать данный вопрос на усмотрение работодателям.

Согласно подготовленному министерством труда и соцзащиты проекту постановления правительства, новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января, на майские россияне будут отдыхать 6 дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Совпадающие с праздниками выходные дни предлагается перенести следующим образом: со 2 и 3 января (суббота и воскресенье) - на 5 ноября и 31 декабря соответственно, а с субботы 20 февраля - на понедельник 22 февраля.

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