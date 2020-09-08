В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа

В США не желавший учиться подросток устроил кибератаку на платформу для онлайн-уроков и сорвал занятия в целом округе. Как пишет The New York Times, проблема возникла в первый же день нового учебного года, начавшегося на прошлой неделе.

Как оказалось, 16-летний ученик одной из старших школ Майами устроил диверсию при помощи скачанной бесплатно в интернете программы. Она перегрузила учебную платформу запросами (DDoS-атака). В итоге 275 тысяч учеников и 20 тысяч учителей в течение нескольких дней не могли ей пользоваться, пока специалисты не устранили проблему. Виновника выявили и арестовали.

"Учащийся признался в организации восьми кибератак", - сообщили власти округа Майами. Несовершеннолетнего злоумышленника теперь обвиняют в мошенничестве при помощи компьютера и вмешательстве в деятельность учебного заведения.

Правоохранители полагают, что школьник мог действовать не один. "Мы не успокоимся, пока каждый из них не будет пойман и привлечен к ответственности", - заявил начальник школьной полиции Эдвин Лопес.

В ФБР Майами, которое участвовало в расследовании, отметили, что это не первый случай, когда они сталкиваются с подобной ситуацией.

Тем временем родители учеников раскритиковали выбор образовательными учреждениями данной платформы. По их словам, она оказалась ненадежной, что было продемонстрировано всего одной кибератакой.