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08.09.2020 12:08
Рубрика: В мире

В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа

Текст: Юрий Когалов

В США не желавший учиться подросток устроил кибератаку на платформу для онлайн-уроков и сорвал занятия в целом округе. Как пишет The New York Times, проблема возникла в первый же день нового учебного года, начавшегося на прошлой неделе.

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Как оказалось, 16-летний ученик одной из старших школ Майами устроил диверсию при помощи скачанной бесплатно в интернете программы. Она перегрузила учебную платформу запросами (DDoS-атака). В итоге 275 тысяч учеников и 20 тысяч учителей в течение нескольких дней не могли ей пользоваться, пока специалисты не устранили проблему. Виновника выявили и арестовали.

"Учащийся признался в организации восьми кибератак", - сообщили власти округа Майами. Несовершеннолетнего злоумышленника теперь обвиняют в мошенничестве при помощи компьютера и вмешательстве в деятельность учебного заведения.

Правоохранители полагают, что школьник мог действовать не один. "Мы не успокоимся, пока каждый из них не будет пойман и привлечен к ответственности", - заявил начальник школьной полиции Эдвин Лопес.

В ФБР Майами, которое участвовало в расследовании, отметили, что это не первый случай, когда они сталкиваются с подобной ситуацией.

Тем временем родители учеников раскритиковали выбор образовательными учреждениями данной платформы. По их словам, она оказалась ненадежной, что было продемонстрировано всего одной кибератакой.

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