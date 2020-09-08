В Судане спасают от наводнения древние пирамиды Мероэ

Подъем воды в Ниле грозит затопить в Судане пирамиды Мероэ, построенные более двух тысяч лет назад, во времена царства Куш и внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пирамиды, многие из которых до сих пор толком не исследованы, находятся на равнине примерно в полукилометре от Нила. Археологи и местные чиновники стараются не допустить воду в места древних захоронений и раскопок, для чего сооружают дамбы из мешков с песком.

Столь высокий уровень воды в Ниле, как в этом году, не зафиксирован за всю более чем столетнюю историю наблюдений. В настоящий момент ситуация находится под контролем, но если вода в Ниле еще поднимется, то дамбы из мешков с песком могут ее не удержать.

Рекордное по масштабам наводнение из-за небывалого разлива Нила, вызванного проливными дождями, вынудило суданские власти объявить чрезвычайное положение в стране сроком на три месяца.