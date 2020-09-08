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08.09.2020 12:31
Рубрика: Власть

В учениях "Кавказ-2020" примут участие военные девяти государств

Текст: Александр Степанов
На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" военнослужащие РФ и еще девяти государств совместно отработают действия по локализации вооруженных конфликтов.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании, основные розыгрыши маневров пройдут на полигонах Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области и в акваториях Черного и Каспийского морей. "В ходе учений будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму", - подчеркнул Шойгу. По словам министра, на учениях "Кавказ-2020" будет оценена способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе России.

Учения пройдут с 21 по 26 сентября и завершат комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил России в 2020 году.

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Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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