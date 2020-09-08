В Ульяновской области на "Агростартап" направили около 50 миллионов

В этом году в Ульяновской области будет создано 15 хозяйств, благодаря программе "Агростартап", которая направлена на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. На эти цели в регионе направлено без малого 50 миллионов рублей.

В ходе поездки в Новоспасский район губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посетил одного из получателей гранта - фермера Андрея Володина в селе Коптевка. Он стал одним из самых молодых участников отбора.

- "Агростартап" - это хорошая возможность для начинающих предпринимателей на селе. Планы у Андрея грандиозные - он хочет приобрести в хозяйство 64 головы КРС в текущем году, и благодаря этому у пяти сельчан появится работа. В этом году фермер получил грантовую поддержку в размере 3,7 миллиона рублей, - пояснил глава региона Сергей Морозов.

Гранты выдаются в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по поручению президента РФ. Средства предоставляются на создание и развитие фермерского хозяйства. Их можно направить на приобретение участков земель сельхозназначения с целью производства сельхозпродукции, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и переустройство зданий. Кроме того, соискатели могут направить средства поддержки на подключение к электрическим и тепловым сетям, провести воду и газ. Они могут также приобрести сельскохозяйственных животных, птицу, рыбопосадочный материал, сельхозтехнику.

- Андрей Володин - студент третьего курса Ульяновского государственного аграрного университета. Фермер планирует развивать в родном селе мясное скотоводство. К 2025 году предполагает увеличение объема производства мяса говядины до 19 тонн. Новое хозяйство внесет значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Новоспасского района и региона. Отмечу, что в отрасли животноводства по Новоспасскому району за первое полугодие отмечается рост объемов производства молока и поголовья. Валовой надой молока во всех категориях хозяйств увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 121 процент и составил 9610 тонн. Район полностью обеспечен собственным молоком и перевыполняет показатели продовольственной безопасности, - отметил зампредседателя правительства - министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

Как рассказал глава КФХ Андрей Володин, до конца года он планирует купить 25 голов нетелей мясных пород КРС и 39 бычков мясных пород на откорм.

- В планах развития моего хозяйства до 2024 года расширение площади земель под кормовыми культурами до 500 гектаров, строительство еще одного помещения на 100 голов, увеличение поголовья до 230 голов, приобретение дополнительной сельхозтехники и увеличение заработной платы работников, - рассказал начинающий фермер.

Напомним, заявки на участие в конкурсном отборе в рамках программы "Агростартап" в Ульяновской области подали 62 претендента. По результатам проверки соответствия установленным требованиям к участию в конкурсном отборе были допущены 58 заявителей. В конце июня состоялись заседания конкурсной комиссии по отбору получателей гранта, где участники представили свои бизнес-проекты. Было одобрено 15 лучших проектов. Общая сумма предоставленных грантов в регионе составила 49,5 миллиона рублей.