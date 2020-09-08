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Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки"

Новости
    08.09.2020, 21:09
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Телеведущая Алина Астровская объявила в Instagram, что решила покинуть популярное трэвел-шоу "Орел и решка": девушка разместила соответствующее видео с обращением к поклонникам.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Тридцатилетняя ведущая благодарит фанатов за то, что они были с ней все это время, дарит им красивую, душевную нарезку наиболее памятных моментов программы и поясняет, что путешествия - путешествиями, но, как выяснилось, самая желанная для нее дорога - это дорога домой.

В новом сезоне в "Орла и решку" вернется Антон Зайцев - с очередной соведущей. Тогда как компанию Регине Тодоренко составит Тимур Родригез.

Астровская стала ведущей "Орла и решки" в 2018-м, на съемках программы познакомилась с музыкантом Антоном Лаврентьевым, в прошлом году стало известно о помолвке пары.

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