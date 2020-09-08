Специалист рассказала о влиянии музыки на здоровье детей

Новости

На Пискаревском кладбище открыли новые мемориальные плиты 15:42
Германия закроет дефицит бюджета ЕС после Brexit 15:35
В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами 15:32
Кандидат на пост премьера Японии предложил способ повысить рождаемость 15:29
Курганская область получила десять машин скорой помощи 15:26
Путин отметил роль активных женщин в жизни страны 15:14
Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам" 15:12
Москалькова посетила полилингвальный образовательный комплекс в Татарстане 15:08
Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке 15:00
В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19 14:53
Лукашенко признал, что немного "пересидел" на посту президента Беларуси 14:49
Лукашенко оценил задержание пограничниками Колесниковой 14:48
Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову 14:46
В Москве метро "Каширская" изменит режим работы 14:29
Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 14:19
Рубрика: Общество

Специалист рассказала о влиянии музыки на здоровье детей

Текст: Алена Ларина

Научно доказано: музыкальная терапия влияет на состояние человека. Например, помогает снять мышечное напряжение, нормализовать дыхание или снизить чувство тревоги.

Фото: iStock
Названа фатальная опасность для переболевших COVID-19 детей

Как сообщает РИА Новости, по мнению музыкального терапевта Анастасии Бельтюковой, данный вид терапии оказывает положительное действие даже на недоношенных детей. Малышей, с которыми в больнице работают такие специалисты, выписывают намного раньше других детей. Этот результат связан с тем, что слух формируется у ребенка еще до рождения, в материнской утробе.

Одна из практик музыкальной терапии - пение без слов. Малыш не всегда может выразить словами свои чувства, но его можно успокоить, напевая мелодию. Также здесь имеют значение ритмические игры, связанные с телом: хлопки и покачивание в такт музыке снижают напряжение.

Психотерапевтический эффект дает и практика присоединения и отражения. Так, ребенок воспроизводит какой-то звук, а взрослый его повторяет.

Для терапии музыкой необходимо выбирать хорошо звучащие инструменты - бубенцы, свистульки, пентатонический металлофон и другие. Но, как считает специалист, не стоит пользоваться пластмассовыми заменителями.

Инструментом может стать перевернутая кастрюля (в качестве барабана) или коробочка от сока, наполненная гречкой. Но все же главное - человеческий голос, с которого начинается знакомство ребенка с внешним миром в утробе матери.

Общество Наука

Главное сегодня

Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа