Специалист рассказала о влиянии музыки на здоровье детей

Научно доказано: музыкальная терапия влияет на состояние человека. Например, помогает снять мышечное напряжение, нормализовать дыхание или снизить чувство тревоги.

Как сообщает РИА Новости, по мнению музыкального терапевта Анастасии Бельтюковой, данный вид терапии оказывает положительное действие даже на недоношенных детей. Малышей, с которыми в больнице работают такие специалисты, выписывают намного раньше других детей. Этот результат связан с тем, что слух формируется у ребенка еще до рождения, в материнской утробе.

Одна из практик музыкальной терапии - пение без слов. Малыш не всегда может выразить словами свои чувства, но его можно успокоить, напевая мелодию. Также здесь имеют значение ритмические игры, связанные с телом: хлопки и покачивание в такт музыке снижают напряжение.

Психотерапевтический эффект дает и практика присоединения и отражения. Так, ребенок воспроизводит какой-то звук, а взрослый его повторяет.

Для терапии музыкой необходимо выбирать хорошо звучащие инструменты - бубенцы, свистульки, пентатонический металлофон и другие. Но, как считает специалист, не стоит пользоваться пластмассовыми заменителями.

Инструментом может стать перевернутая кастрюля (в качестве барабана) или коробочка от сока, наполненная гречкой. Но все же главное - человеческий голос, с которого начинается знакомство ребенка с внешним миром в утробе матери.