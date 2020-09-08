Все добровольцы вакцины от COVID-19 выписаны из стационара

Все добровольцы, которые участвовали во второй фазе клинических исследований российской COVID-вакцины производства ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, выписаны из стационара. Все чувствуют себя хорошо, иммунитет сформирован, сообщили сегодня в ведомстве.

Речь идет о заключительной группе из 20 добровольцев, первые 80 участников, получившие вакцину раньше, уже находятся дома. "Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, окончание второго этапа клинических исследований запланировано на 30 сентября.

Затем ожидается регистрация второй российской вакцины от COVID-19, после чего в соответствии с постановлением правительства о порядке вывода в гражданский оборот новых лекарств и вакцин в особых условиях пандемии предстоит более расширенное пострегистрационное тестирование на многочисленной группе добровольцев.