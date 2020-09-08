За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России выявлено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 695
- 2. Санкт-Петербург 210
- 3. Ростовская область 147
- 4. Нижегородская область 146
- 5. Московская область 135
- 6. Ставропольский край 124
- 7. Свердловская область 123
- 8. Воронежская область 108
- 9. Красноярский край 103
- 10. Ульяновская область 99
- 11. Самарская область 98
- 12. Саратовская область 98
- 13. Волгоградская область 95
- 14. Пензенская область 94
- 15. Краснодарский край 92
- 16. Оренбургская область 89
- 17. Кемеровская область 85
- 18. Республика Дагестан 78
- 19. Приморский край 75
- 20. Ханты-Мансийский АО 72
- 21. Архангельская область 68
- 22. Иркутская область 67
- 23. Республика Крым 67
- 24. Челябинская область 65
- 25. Мурманская область 63
- 26. Карачаево-Черкесская Республика 63
- 27. Кировская область 63
- 28. Пермский край 60
- 29. Алтайский край 60
- 30. Республика Калмыкия 59
- 31. Республика Саха (Якутия) 58
- 32. Хабаровский край 57
- 33. Омская область 56
- 34. Томская область 55
- 35. Ямало-Ненецкий АО 53
- 36. Удмуртская Республика 52
- 37. Новосибирская область 52
- 38. Орловская область 50
- 39. Республика Бурятия 50
- 40. Астраханская область 48
- 41. Тюменская область 47
- 42. Сахалинская область 46
- 43. Белгородская область 45
- 44. Республика Ингушетия 41
- 45. Ивановская область 40
- 46. Забайкальский край 40
- 47. Ярославская область 38
- 48. Ленинградская область 37
- 49. Вологодская область 34
- 50. Магаданская область 34
- 51. Липецкая область 33
- 52. Кабардино-Балкарская Республика 33
- 53. Амурская область 33
- 54. Костромская область 31
- 55. Республика Башкортостан 31
- 56. Республика Мордовия 31
- 57. Чувашская Республика 31
- 58. Владимирская область 30
- 59. Рязанская область 30
- 60. Республика Коми 29
- 61. Брянская область 28
- 62. Курская область 28
- 63. Тульская область 28
- 64. Калининградская область 28
- 65. Республика Хакасия 28
- 66. Тамбовская область 27
- 67. Курганская область 27
- 68. Новгородская область 26
- 69. Республика Адыгея 24
- 70. Республика Северная Осетия 24
- 71. Республика Татарстан 24
- 72. Республика Тыва 24
- 73. Тверская область 23
- 74. Калужская область 22
- 75. Псковская область 21
- 76. Республика Марий Эл 17
- 77. Камчатский край 12
- 78. г. Севастополь 12
- 79. Еврейская АО 8
- 80. Чеченская Республика 7
- 81. Смоленская область 6
- 82. Республика Карелия 5
- 83. Республика Алтай 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 035 789 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Смоленская область 0,1%
- 3. Московская область, Республика Алтай, Республика Карелия 0,2%
За последние сутки подтверждено 122 летальных случая:
- Воронежская область 6
- Костромская область 3
- Московская область 5
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 2
- Ярославская область 4
- Москва 16
- Республика Коми 1
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 20
- Республика Калмыкия 3
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 5
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 2
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 3
- Кировская область 2
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 2
- Курганская область 1
- Свердловская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 4
- Красноярский край 4
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 17 993 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 772 человека:
- Белгородская область 32
- Брянская область 19
- Владимирская область 21
- Воронежская область 268
- Ивановская область 107
- Калужская область 42
- Костромская область 48
- Курская область 36
- Липецкая область 38
- Московская область 132
- Орловская область 67
- Рязанская область 19
- Смоленская область 13
- Тамбовская область 46
- Тверская область 6
- Тульская область 39
- Ярославская область 92
- Москва 1250
- Республика Карелия 27
- Республика Коми 35
- Архангельская область 57
- Вологодская область 65
- Калининградская область 63
- Ленинградская область 6
- Мурманская область 112
- Новгородская область 20
- Псковская область 41
- Санкт-Петербург 123
- Республика Адыгея 18
- Республика Калмыкия 54
- Республика Крым 19
- Краснодарский край 68
- Астраханская область 106
- Волгоградская область 610
- Ростовская область 85
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 48
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 13
- Чеченская Республика 17
- Ставропольский край 146
- Республика Башкортостан 120
- Республика Марий Эл 36
- Республика Мордовия 40
- Республика Татарстан 35
- Удмуртская Республика 36
- Республика Чувашия 31
- Пермский край 56
- Кировская область 15
- Нижегородская область 179
- Оренбургская область 118
- Пензенская область 35
- Самарская область 76
- Саратовская область 65
- Ульяновская область 188
- Курганская область 69
- Свердловская область 60
- Тюменская область 24
- Ханты-Мансийский АО 116
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Челябинская область 31
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 47
- Республика Хакасия 19
- Алтайский край 89
- Красноярский край 83
- Иркутская область 221
- Кемеровская область 203
- Новосибирская область 63
- Омская область 150
- Томская область 18
- Республика Бурятия 52
- Республика Саха (Якутия) 41
- Забайкальский край 30
- Камчатский край 1
- Приморский край 123
- Амурская область 36
- Магаданская область 19
- Хабаровский край 62
- Сахалинская область 105
- Еврейская автономная область 14
За весь период выписано по выздоровлению по России - 850 049.