За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России выявлено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 695

2. Санкт-Петербург 210

3. Ростовская область 147

4. Нижегородская область 146

5. Московская область 135

6. Ставропольский край 124

7. Свердловская область 123

8. Воронежская область 108

9. Красноярский край 103

10. Ульяновская область 99

11. Самарская область 98

12. Саратовская область 98

13. Волгоградская область 95

14. Пензенская область 94

15. Краснодарский край 92

16. Оренбургская область 89

17. Кемеровская область 85

18. Республика Дагестан 78

19. Приморский край 75

20. Ханты-Мансийский АО 72

21. Архангельская область 68

22. Иркутская область 67

23. Республика Крым 67

24. Челябинская область 65

25. Мурманская область 63

26. Карачаево-Черкесская Республика 63

27. Кировская область 63

28. Пермский край 60

29. Алтайский край 60

30. Республика Калмыкия 59

31. Республика Саха (Якутия) 58

32. Хабаровский край 57

33. Омская область 56

34. Томская область 55

35. Ямало-Ненецкий АО 53

36. Удмуртская Республика 52

37. Новосибирская область 52

38. Орловская область 50

39. Республика Бурятия 50

40. Астраханская область 48

41. Тюменская область 47

42. Сахалинская область 46

43. Белгородская область 45

44. Республика Ингушетия 41

45. Ивановская область 40

46. Забайкальский край 40

47. Ярославская область 38

48. Ленинградская область 37

49. Вологодская область 34

50. Магаданская область 34

51. Липецкая область 33

52. Кабардино-Балкарская Республика 33

53. Амурская область 33

54. Костромская область 31

55. Республика Башкортостан 31

56. Республика Мордовия 31

57. Чувашская Республика 31

58. Владимирская область 30

59. Рязанская область 30

60. Республика Коми 29

61. Брянская область 28

62. Курская область 28

63. Тульская область 28

64. Калининградская область 28

65. Республика Хакасия 28

66. Тамбовская область 27

67. Курганская область 27

68. Новгородская область 26

69. Республика Адыгея 24

70. Республика Северная Осетия 24

71. Республика Татарстан 24

72. Республика Тыва 24

73. Тверская область 23

74. Калужская область 22

75. Псковская область 21

76. Республика Марий Эл 17

77. Камчатский край 12

78. г. Севастополь 12

79. Еврейская АО 8

80. Чеченская Республика 7

81. Смоленская область 6

82. Республика Карелия 5

83. Республика Алтай 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 035 789 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Смоленская область 0,1%

3. Московская область, Республика Алтай, Республика Карелия 0,2% За последние сутки подтверждено 122 летальных случая: Воронежская область 6

Костромская область 3

Московская область 5

Смоленская область 1

Тамбовская область 1

Тверская область 1

Тульская область 2

Ярославская область 4

Москва 16

Республика Коми 1

Ленинградская область 2

Мурманская область 2

Санкт-Петербург 20

Республика Калмыкия 3

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 5

Севастополь 1

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 2

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 2

Республика Чувашия 1

Пермский край 3

Кировская область 2

Нижегородская область 4

Пензенская область 1

Самарская область 2

Курганская область 1

Свердловская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Алтайский край 4

Красноярский край 4

Кемеровская область 1

Новосибирская область 3

Омская область 4

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 17 993 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 772 человека: Белгородская область 32

Брянская область 19

Владимирская область 21

Воронежская область 268

Ивановская область 107

Калужская область 42

Костромская область 48

Курская область 36

Липецкая область 38

Московская область 132

Орловская область 67

Рязанская область 19

Смоленская область 13

Тамбовская область 46

Тверская область 6

Тульская область 39

Ярославская область 92

Москва 1250

Республика Карелия 27

Республика Коми 35

Архангельская область 57

Вологодская область 65

Калининградская область 63

Ленинградская область 6

Мурманская область 112

Новгородская область 20

Псковская область 41

Санкт-Петербург 123

Республика Адыгея 18

Республика Калмыкия 54

Республика Крым 19

Краснодарский край 68

Астраханская область 106

Волгоградская область 610

Ростовская область 85

Севастополь 4

Республика Дагестан 48

Республика Ингушетия 18

Кабардино-Балкарская Республика 13

Чеченская Республика 17

Ставропольский край 146

Республика Башкортостан 120

Республика Марий Эл 36

Республика Мордовия 40

Республика Татарстан 35

Удмуртская Республика 36

Республика Чувашия 31

Пермский край 56

Кировская область 15

Нижегородская область 179

Оренбургская область 118

Пензенская область 35

Самарская область 76

Саратовская область 65

Ульяновская область 188

Курганская область 69

Свердловская область 60

Тюменская область 24

Ханты-Мансийский АО 116

Ямало-Ненецкий автономный округ 17

Челябинская область 31

Республика Алтай 19

Республика Тыва 47

Республика Хакасия 19

Алтайский край 89

Красноярский край 83

Иркутская область 221

Кемеровская область 203

Новосибирская область 63

Омская область 150

Томская область 18

Республика Бурятия 52

Республика Саха (Якутия) 41

Забайкальский край 30

Камчатский край 1

Приморский край 123

Амурская область 36

Магаданская область 19

Хабаровский край 62

Сахалинская область 105

Еврейская автономная область 14 За весь период выписано по выздоровлению по России - 850 049.