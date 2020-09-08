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08.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России выявлено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 695
  • 2. Санкт-Петербург 210
  • 3. Ростовская область 147
  • 4. Нижегородская область 146
  • 5. Московская область 135
  • 6. Ставропольский край 124
  • 7. Свердловская область 123
  • 8. Воронежская область 108
  • 9. Красноярский край 103
  • 10. Ульяновская область 99
  • 11. Самарская область 98
  • 12. Саратовская область 98
  • 13. Волгоградская область 95
  • 14. Пензенская область 94
  • 15. Краснодарский край 92
  • 16. Оренбургская область 89
  • 17. Кемеровская область 85
  • 18. Республика Дагестан 78
  • 19. Приморский край 75
  • 20. Ханты-Мансийский АО 72
  • 21. Архангельская область 68
  • 22. Иркутская область 67
  • 23. Республика Крым 67
  • 24. Челябинская область 65
  • 25. Мурманская область 63
  • 26. Карачаево-Черкесская Республика 63
  • 27. Кировская область 63
  • 28. Пермский край 60
  • 29. Алтайский край 60
  • 30. Республика Калмыкия 59
  • 31. Республика Саха (Якутия) 58
  • 32. Хабаровский край 57
  • 33. Омская область 56
  • 34. Томская область 55
  • 35. Ямало-Ненецкий АО 53
  • 36. Удмуртская Республика 52
  • 37. Новосибирская область 52
  • 38. Орловская область 50
  • 39. Республика Бурятия 50
  • 40. Астраханская область 48
  • 41. Тюменская область 47
  • 42. Сахалинская область 46
  • 43. Белгородская область 45
  • 44. Республика Ингушетия 41
  • 45. Ивановская область 40
  • 46. Забайкальский край 40
  • 47. Ярославская область 38
  • 48. Ленинградская область 37
  • 49. Вологодская область 34
  • 50. Магаданская область 34
  • 51. Липецкая область 33
  • 52. Кабардино-Балкарская Республика 33
  • 53. Амурская область 33
  • 54. Костромская область 31
  • 55. Республика Башкортостан 31
  • 56. Республика Мордовия 31
  • 57. Чувашская Республика 31
  • 58. Владимирская область 30
  • 59. Рязанская область 30
  • 60. Республика Коми 29
  • 61. Брянская область 28
  • 62. Курская область 28
  • 63. Тульская область 28
  • 64. Калининградская область 28
  • 65. Республика Хакасия 28
  • 66. Тамбовская область 27
  • 67. Курганская область 27
  • 68. Новгородская область 26
  • 69. Республика Адыгея 24
  • 70. Республика Северная Осетия 24
  • 71. Республика Татарстан 24
  • 72. Республика Тыва 24
  • 73. Тверская область 23
  • 74. Калужская область 22
  • 75. Псковская область 21
  • 76. Республика Марий Эл 17
  • 77. Камчатский край 12
  • 78. г. Севастополь 12
  • 79. Еврейская АО 8
  • 80. Чеченская Республика 7
  • 81. Смоленская область 6
  • 82. Республика Карелия 5
  • 83. Республика Алтай 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 035 789 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Смоленская область 0,1%
  • 3. Московская область, Республика Алтай, Республика Карелия 0,2%
За последние сутки подтверждено 122 летальных случая:
  • Воронежская область 6
  • Костромская область 3
  • Московская область 5
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 1
  • Тверская область 1
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 4
  • Москва 16
  • Республика Коми 1
  • Ленинградская область 2
  • Мурманская область 2
  • Санкт-Петербург 20
  • Республика Калмыкия 3
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 5
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 2
  • Ставропольский край 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 3
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 4
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 2
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Алтайский край 4
  • Красноярский край 4
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 17 993 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 772 человека:
  • Белгородская область 32
  • Брянская область 19
  • Владимирская область 21
  • Воронежская область 268
  • Ивановская область 107
  • Калужская область 42
  • Костромская область 48
  • Курская область 36
  • Липецкая область 38
  • Московская область 132
  • Орловская область 67
  • Рязанская область 19
  • Смоленская область 13
  • Тамбовская область 46
  • Тверская область 6
  • Тульская область 39
  • Ярославская область 92
  • Москва 1250
  • Республика Карелия 27
  • Республика Коми 35
  • Архангельская область 57
  • Вологодская область 65
  • Калининградская область 63
  • Ленинградская область 6
  • Мурманская область 112
  • Новгородская область 20
  • Псковская область 41
  • Санкт-Петербург 123
  • Республика Адыгея 18
  • Республика Калмыкия 54
  • Республика Крым 19
  • Краснодарский край 68
  • Астраханская область 106
  • Волгоградская область 610
  • Ростовская область 85
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 48
  • Республика Ингушетия 18
  • Кабардино-Балкарская Республика 13
  • Чеченская Республика 17
  • Ставропольский край 146
  • Республика Башкортостан 120
  • Республика Марий Эл 36
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Татарстан 35
  • Удмуртская Республика 36
  • Республика Чувашия 31
  • Пермский край 56
  • Кировская область 15
  • Нижегородская область 179
  • Оренбургская область 118
  • Пензенская область 35
  • Самарская область 76
  • Саратовская область 65
  • Ульяновская область 188
  • Курганская область 69
  • Свердловская область 60
  • Тюменская область 24
  • Ханты-Мансийский АО 116
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • Челябинская область 31
  • Республика Алтай 19
  • Республика Тыва 47
  • Республика Хакасия 19
  • Алтайский край 89
  • Красноярский край 83
  • Иркутская область 221
  • Кемеровская область 203
  • Новосибирская область 63
  • Омская область 150
  • Томская область 18
  • Республика Бурятия 52
  • Республика Саха (Якутия) 41
  • Забайкальский край 30
  • Камчатский край 1
  • Приморский край 123
  • Амурская область 36
  • Магаданская область 19
  • Хабаровский край 62
  • Сахалинская область 105
  • Еврейская автономная область 14

За весь период выписано по выздоровлению по России - 850 049.

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