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08.09.2020 19:07
Рубрика: Спорт

Один будет лишним

За выход в полуфинал US Open поспорят Даниил Медведев и Андрей Рублев
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
9 сентября на Открытом чемпионате США состоится первый российский четвертьфинал в истории турнира. На корте сойдутся Даниил Медведев и Андрей Рублев. US Open покорился всего одному нашему теннисисту - Марату Сафину в далеком 2000-м. В этом году трофей вполне может достаться победителю пары Медведев - Рублев.
Даниил Медведев уверен, матч с Рублевым получится классным. Жаль только, что это не финал. Фото: AP Даниил Медведев уверен, матч с Рублевым получится классным. Жаль только, что это не финал. Фото: AP
Даниил Медведев уверен, матч с Рублевым получится классным. Жаль только, что это не финал. Фото: AP

С одной стороны, фаворитом в предстоящем матче выглядит Даниил. Он пятая ракетка мира и прошлогодний финалист нью-йоркского "мэйджора", уступивший в невероятном пятисетовом поединке испанцу Рафаэлю Надалю. В нынешнем розыгрыше он единственный участник, который пока так и не отдал соперникам ни одного сета. В четвертом круге он выбил с домашнего турнира американца Фрэнсиса Тиафо всего за 1 час 38 минут, напоследок наградив того "баранкой" - 6:4, 6:1, 6:0.

Фото: REUTERS
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Андрей Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, и это его второй четвертьфинал на US Open после успешного выступления в 2017 году. Все свои матчи он провел довольно уверенно, и сетка свела его с прошлогодним обидчиком итальянцем Маттео Берреттини, который тогда преградил ему путь в четвертьфинал. И вот первый сет нового противостояния снова остался за Берреттини, но реванш все-таки состоялся. Рублев поймал свою волну - 4:6, 6:3, 6:3, 6:3. То, как Андрей справился с итальянцем, тут же добавило ему очков перед встречей с Медведевым.

На официальном уровне россияне встречались друг с другом всего дважды - в 2019-м на турнирах в Цинциннати и Санкт-Петербурге, и оба раза победил Даниил. Но каждый прекрасно разбирается в манере игры другого. Вот как охарактеризовал Рублев неудобный стиль Медведева: "Он вынуждает соперника играть не в свою игру. Заставляет замедляться, устраивает длинные перестрелки. Некоторые игроки не выдерживают и часа, начинают нервничать, торопиться, сдаваться". А вот анализ от самого Даниила: "Я больше действую на контратаках, стараясь доставить трудности сопернику. А Андрей, наоборот, атакует. Ему не важно, что делает соперник, его волнует лишь собственная игра".

Медведев и Рублев дружат с детства, но на корте они - соперники

Очень точно. Но ведь они тренировались и играли вместе с детства. У Медведева, кстати, остались забавные воспоминания об этом . "Лет в 11-12 мы были худшими юниорами в плане поведения на корте. Мы постоянно плакали, бросали ракетки", - приводит слова Даниила сайт US Open.

Медведеву до сих пор бывает сложно совладать с эмоциями на корте. Но ребята выросли, стали профессионалами. И остались друзьями.

- Андрей всегда выполнял сумасшедшие удары, особенно навылет. Но ему не хватало стабильности, что отражалось на рейтинге и результатах. Но он многому научился, добился большого прогресса. Наверное, Андрей что-то изменил в своем подходе. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире и скоро войдет в топ-10. Я очень рад за него. Надеюсь, у нас будет хороший матч, - отметил Медведев. - На корте у нас никогда не было проблем. Мы не злились, а проявляли уважение. Хотя всегда тяжело играть с другом. Ты готовишься, настраиваешься, бьешься за победу. Но подсознательно думаешь о том, что это твой друг с 8 лет. Такие психологические моменты не облегчают ситуацию, поэтому ты стараешься от них избавиться.

2 раза Медведев и Рублев встречались с друг с другом - в Цинциннати и Санкт-Петербурге в 2019 году. Оба раза побеждал Даниил и - любопытная деталь - впоследствии выигрывал эти турниры

На Медведева, безусловно, оказывают давление и необходимость защищать очки за прошлогодний финал, и вновь открывшиеся возможности в борьбе за титул после сенсационной дисквалификации серба Новака Джоковича. Но, судя по игре, поведению и комментариям, Даниил с этим пока справляется.

Вообще на нынешнем US Open сложилась нестандартная ситуация. Мужской турнир лишился всех своих явных лидеров и фаворитов. В "восьмерке" лучших не оказалось ни одного чемпиона турниров "Большого шлема". Кроме Медведева и Рублева, за свою первую победу на "мэйджоре" будут отчаянно бороться хорват Борна Чорич (27-я ракетка мира) и немец Александр Зверев (5), испанец Пабло Карреньо-Буста (20) и канадец Денис Шаповалов (12), австралиец Алекс де Минор (21) и австриец Доминик Тим (2).

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2020

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