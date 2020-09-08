Зачем России еще один газовый мегапроект

Падение цен на газ в Европе, снижение спроса и трудности с "Северным потоком-2" вынудили "Газпром" искать новые пути экспорта, который рекордно просел. В итоге приятное объединили с полезным: с санкции президента Владимира Путина предметно началась работа над "Силой Сибири-2" - она может удвоить мощности экспорта в Китай и газифицировать Восточную Сибирь, которую до сих пор парадоксальным образом газосети обходили стороной. Если трубу построят, то это станет серьезным толчком к развитию регионов, а будет ли востребован газ в Китае - зависит от ценовой политики "Газпрома".

О проекте "Сила Сибири-2" в России заговорили в 2006 году, тогда он носил название "Алтай" (или западный маршрут). Работа по проекту приостановилась, так как ему подобрали альтернативу - восточный маршрут, сейчас работающий под названием "Сила Сибири". В прошлом году проект реанимировали: теперь приоритетный маршрут - не через алтайские горы, а транзитом через Монголию (меморандум о создании совместного предприятия уже подписан). Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования по проекту.

Если трубопровод протянут через Монголию, то на российской территории "Сила Сибири-2" пройдет через Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье, в перспективе соединившись еще и с первой "Силой Сибири". Регионы до сих пор не имеют прямого доступа к магистральному газу, что осложняет их жизнь и заставляет работать на угле. Весной "Газпром" актуализировал программу газификации Красноярского края, составленную еще в 2016 году, но данные пока не представлены. В прежнем варианте речь шла о потребности региона в 5 млрд кубометров газа в год, переоборудовании городских ТЭЦ с угля на газ и целевом уровне газификации 37%. По другим регионам сдвигов пока не было, более того, до сих пор считалось, что, например, Иркутскую область газифицировать магистральным способом нецелесообразно (низкая плотность населения, мало промышленных предприятий), несмотря на то, что там расположено более десятка нефтегазовых и газоконденсатных месторождений. В проекте схемы газификации области от 2010 года речь шла о доведении газа до 524 домовладений и желаемом уровне газификации 10%.

Об актуализации схем газоснабжения стало известно после поручения Владимира Путина ускорить проникновение газа в регионы. Экономический эффект от реализации "Силы Сибири-2" будет существенный, считает главный аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов. Это затронет почти все сферы экономики регионов и даст новые заказы трубной промышленности с потенциалом годового роста 5%, как это было в случае с заказами для первой "Силы Сибири", построенной из российских труб. Прокладка пройдет в нестандартных геологических условиях при максимальной протяженности, а значит, станет значимым проектом для инженерных и сервисных подрядчиков. При вводе сопутствующих заводов можно рассчитывать на годовой рост в сфере промышленного производства в регионах (как это было с "Ямалом СПГ") более чем на 10%.

Будущий трубопровод обеспечит рабочими местами достаточно большое количество людей. Как правило, это сопровождается формированием дочерних сервисных предприятий по инициативе головной компании, напоминает Антонов. По его оценкам, в общей сложности новую работу могут получить не менее 500 человек, однако это более чем приблизительная цифра с потенциалом к росту. Например, после запуска первой "Силы Сибири" власти Якутии заявили о создании более двух тысяч рабочих мест, а одно только строительство "Северного потока-2", по оценкам Российско-Германской внешнеторговой палаты, дало 30 тысяч рабочих мест. Если говорить о более глубоком влиянии газопровода и его ответвлений на экономику, то все зависит от наличия денег у регионального правительства и самого "Газпрома".

Завершение программы газификации потребует около 2 трлн рублей. Рассчитывать на подспорье на международных рынках за счет экспорта пока не приходится: первое полугодие для трубопроводных поставок из России выдалось неудачным, в основном за счет II квартала, на который пришелся пик коронавирусного кризиса, сокративший потребление в Европе, и ценовое пике (стоимость тысячи кубометров на европейских хабах падала в мае до исторического минимума 34$, при том что цена безубыточности поставок из России по трубе составляет около 100$). В теории соединение восточной и западной ГТС могло бы оперативно решать вопрос перебрасывания части экспорта, предназначенного для европейского рынка, в китайские центры газопотребления, а также создать стабильный денежный поток для компании в долгосрочной перспективе, однако строительство трубы вряд ли будет начато раньше подписания обязывающих документов с китайской стороной, как это было в 2014 году. В то время у "Газпрома" была достаточно сильная переговорная позиция с Европой за счет высокой азиатской премии (поставлять газ в Азию было выгоднее, а значит, можно было просить более выгодные условия и при поставках в Европу), однако сейчас премия сильно сократилась и вряд ли покроет разницу транспортных затрат между рынками Европы и Азии, указывает старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

"Сила Сибири-2" даст новые заказы металлургам, доведет газ до четырех регионов и сделает экспорт гибким

Глобализация газового рынка делает его очень похожим по волатильности на рынок нефтяных фьючерсов, и, вероятно, азиатская премия снова может вернуться. В любом случае Китай теперь все больше ориентируется на спотовые поставки с более выгодной, гибкой ценой. Тем не менее и российский трубопроводный газ может быть востребован, если "Газпром" предложит конкурентную цену. Есть еще один нюанс - Китай не инвестирует в строительство трубопровода, а значит, будет заинтересован лишь в больших объемах закупок газа по существенным скидкам, что создает для России определенные риски, добавляет Антонов.