Как прошли первые дни учебного года? По какому расписанию живут школы? Удается ли сохранять безопасность здоровья школьников и учителей? Долго ли придется учиться в режиме повышенных мер санитарной безопасности? Как часто родители выбирают семейную форму обучения? Что показали первые дни обязательного горячего питания в младших классах, довольны ли родители? Изменится ли школьная программа? И что нового ждет нашу школу?

В четверг, 10 сентября, "Российская газета" проведет "горячую линию" о том, что показали первые дни учебного года. На вопросы читателей "РГ" ответит заместитель министра просвещения РФ Виктор Стефанович Басюк, представители Роспотребнадзора и региональных органов управления образованием.

Свои вопросы уже сейчас можно присылать по электронной почте zavtrak@rg.ru. Или позвонить 10 сентября с 14.30 до 15 часов по московскому времени по телефону 8-800-200-09-09 (звонок бесплатный для всех регионов России).