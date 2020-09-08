Первый канал приготовил приятный сюрприз любителям фигурного катания. Стало известно, что олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова станет ведущей популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

Как заявил в интервью информационным агентствам продюсер проекта Илья Авербух, работа в шоу никак не должна отразиться на спортивной карьере Алины.

"Поскольку занятость ведущей телепроекта - четыре дня в месяц, то я не вижу никаких сложностей для Загитовой", - отметил Авербух.

Вместе с Загитовой шоу будет вести олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. По его словам, Алина серьезно отнеслась к участию в проекте и активно работает с преподавателем по постановке речи.

"Человек способен на очень многое... Алина прекрасно знает, что такое фигурное катание, знает, что такое побеждать. Конечно, ей будет тяжело, но я уверен, что все помогут", - цитирует Ягудина агентство "Р-Спорт".